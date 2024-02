Sanremo, Il Tre scopre il quarto posto in classifica: la reazione iconica (VIDEO)

Sanremo

Andrea Sanna | 9 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Ieri sera abbiamo scoperto la top 3 della terza serata di Sanremo 2024 con i cinque classificati in gara. Al quarto posto si è classificato, a sorpresa, Il Tre. Il cantante stava seguendo dalla sua stanza l’annuncio e quando ha scoperto il suo piazzamento ha avuto una reazione davvero iconica!

La reazione de Il Tre dopo la classifica

La terza serata di Sanremo 2024 ieri si è conclusa con delle sorprese! Tra gli “inaspettati” abbiamo ritrovato anche Il Tre e la sua canzone “Fragili”. Probabilmente in tanti non si sarebbero aspettati un responso di questo tipo, eppure ancora una volta il Festival è in grado di stupire.

Esattamente come tanti telespettatori il cantante ha seguito dalla sua stanza, dopo l’esibizione, il resto della puntata. Ovviamente ha voluto seguire con particolare attenzione proprio la parte finale della serata. La più importante di tutte: la classifica finale! Al quinto posto come svelato c’è Mr. Rain. Risultato importantissimo per il giovane cantautore e rapper, ma il momento inaspettato è arrivato poco dopo, quando al quarto posto abbiamo visto Il Tre.

Il cantante è inizialmente rimasto impietrito e mai si sarebbe immaginato, probabilmente, di raggiungere un traguardo del genere. Incredulo Il Tre ha iniziato a correre per la stanza ed esultare insieme al suo amico a quattro zampe. Sempre dal video si sente il giovane artista urlare e dire qualcosa a qualcuno dei suoi collaboratori probabilmente.

NO AMORE sto sorridendo come una cogliona pic.twitter.com/WXa4KOkvba — ale ; 💐 (@acceleroancora) February 9, 2024

La reazione in hotel de Il Tre è già diventata un meme sui social e in tanti hanno condiviso questo simpatico momento.

Chiaramente per avere un risultato ci sarà ancora da attendere, ma in ogni caso questa potrebbe essere davvero una grande sorpresa. Se Il Tre dovesse davvero riuscire a posizionarsi altro in classifica, si tratterebbe di un risultato davvero sorprendente. Vedremo come andrà stasera e soprattutto domani, quando scopriremo il vincitore di questa edizione di Sanremo 2024.