Chi è Il Tre? Età, altezza, canzoni e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Il 6 febbraio 2024 ha inizio la nuova edizione del Festival di Sanremo e tra i concorrenti Big troviamo anche il rapper italiano Il Tre. Con il passare dei giorni scopriamo come se la sta cavando in classifica, ma nel frattempo cerchiamo di conoscerlo meglio. Dall’età all’altezza passando per il profilo Instagram e il vero nome.

Chi è Il Tre

Nome e cognome: Guido Luigi Senia

Nome d’arte: Il Tre

Età: 26 anni

Data di nascita: 3 settembre 1997

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Vergine

Altezza: 1 metro e 66 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Professione: rapper e cantante

Marito: Il Tre è single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: diversi tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @il_3official

Il Tre età, altezza e biografia

Chi è e quanti anni ha il cantante Il Tre, concorrente tra i Big di Sanremo 2024? Prima di tutto, se siete curiosi di sapere qual è il suo vero nome possiamo rivelare che si chiama Guido Luigi Senia. Nasce a Roma e oggi la sua età è di 26 anni mentre l’altezza di 1 metro e 66 centimetri. Non conosciamo il peso.

Ma perché Guido si chiama Il Tre? La ragione è molto semplice in quanto si tratta del suo numero preferito. Ora che abbiamo queste informazioni passiamo ai nomi dei genitori.

Purtroppo non li conosciamo ma sappiamo che il papà è un venditore d’auto mentre la mamma una casalinga. Nemmeno l’età del padre o della madre sono accessibili.

Per quanto riguarda gli studi sappiamo che ha frequentato il liceo scientifico. Ha da sempre avuto la passione per il calcio e infatti è stato calciatore in Seconda Categoria segnando 15 goal nella stagione 2018/2019.

Volete sapere dove vive oggi Il Tre? Sembra che continui a vivere a Roma, luogo in cui è nato. Ora che sappiamo come si chiama e tutti i dettagli anagrafici possiamo passare capire se è fidanzato…

Vita privata

Andiamo ora a scoprire chi è la fidanzata del cantante Il Tre e alcuni dettagli sulla sua vita privata.

Per sette anni ha avuto una relazione con Francesca Foglietti. La coppia ha vissuto la relazione con discrezione, tuttavia da agosto 2023 non hanno più pubblicato foto insieme.

Lui stesso in una intervista con Vanity Fair ha dichiarato di essere single. Per tale ragione sappiamo che Guido Luigi Seina non è più fidanzato.

Ecco adesso come contattare Il Tre. Tutti i suoi contatti…

Dove seguire Il Tre: Instagram e social

Per quanto riguarda i profili social de Il Tre sappiamo che ha un profilo Instagram che conta quasi mezzo milione di follower. Qui possiamo vedere alcune foto riguardanti la sua carriera e poco della sua vita privata.

Il cantante possiede anche un profilo Twitter che non è più attivo dal 2016. Lo vediamo poi su Facebook con più di 7mila persone al seguito, su Spotify e YouTube.

Ma passiamo alla sua carriera nello specifico…

Carriera

Come è diventato famoso Il Tre? Guido Luigi Seina, questo il suo vero nome, si è fatto conoscere con la vittoria nella competizione musicale One Shot Game.

Nel 2018 è diventato virale il singolo di debutto “Bella Guido” e ha attirato l’attenzione di una casa discografica facente parte della Warner Music Italy.

Nel 2019 entra in classifica per la prima volta con “Cracovia Pt. 3“. Se volte sapere quanti Dischi di Platino ha Il Tre la risposta è quattro: uno per il brano citato poc’anzi, due per “Te lo prometto” e un altro per l’album “Ali – Ultima notte“.

Nel 2021 ha promosso il suo primo tour e l’anno seguente ha vinto il Premio Lunezia Menzione Speciale al Festival della Luna di Aulla. Nel 2023 pubblica il secondo album “Invisibili“. La carriera prosegue nel 2024 partecipa al Festival di Sanremo con “Fragili“.

Canzoni

Siete curiosi di sapere quali sono le canzoni de Il Tre? Andiamo a rivedere tutte le canzoni del cantante fino ad arrivare all’ultima canzone che ha rilasciato.

Partiamo con il dire che gli album, ad oggi, sono due: “Ali” e “Invisibili“. Tra i progetti ha anche un EP intitolato “Real Talk“. Questi di seguito, invece, tutti i singoli:

Bella Guido (2018) L’importante (2019) Cracovia, Pt 3 (2019) Le vostre madri (2019) Fight (2020) Te lo prometto (2020) Pioggia (2021) Il tuo nome (2021) Fuori è notte (2021) Guess Who’s Back (2022) Boogie Woogie (2022) Roma (2023) Offline (2023) Cracovia, Pt 4 (2023) A volte (2023) Fragili (2024).

Tra le collaborazioni de Il Tre, poi, possiamo citare quelle con Vegas Jones, Mostro e Junior Cally.

Il Tre a Sanremo 2024

Quando si terrà il Festival di Sanremo 2024? La kermesse inizierà martedì 6 gennaio 2024 e andrà avanti fino a sabato 10. In queste giornate vedremo anche esibirsi Il Tre.

Ora che sappiamo quando canta Il Tre a Sanremo passiamo a vedere che canzone porta sul palco dell’Ariston. Il suo brano si intitola “Fragili“. Durante una recente intervista ha affermato:

“In questa canzone io riconosco l’errore e chiedo scusa, nel ritornello dico che mi dispiace per quello che è successo. Mi sarei potuto comportare in maniera differente. Questa cosa però mi fa crescere, perché ci si deve rendere conto prima del gioiello che si ha tra le mani.

Quella persona non l’avrei voluta perdere. Inoltre nel brano rifletto anche su me stesso, perché nella mia vita ho sempre combattuto con dei demoni interiori”.

Nella serata delle cover, inoltre, Il Tre canterà insieme a Fabrizio Moro un medley delle canzoni di quest’ultimo.

I Big di Sanremo 2024

Passiamo, ora, a scoprire chi sono tutti i cantanti del Festival di Sanremo 2024. Oltre a Il Tre infatti sono tantissimi i Big in gara. Qui di seguito la lista completa:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Ovviamente sul palco a presentarli ci sarà Amadeus affiancato ogni sera da diversi co-conduttori: Lorella Cuccarini, Teresa Mannino, Giorgia, Marco Mengoni e Fiorello.

Il percorso de Il Tre

Il percorso de Il Tre a Sanremo 2024 ha inizio martedì 6 febbraio 2024 come per tutti gli alti concorrenti Big. Mano a mano che andranno avanti le serate scopriremo come si posizionerà in classifica.

1° serata: IN AGGIORNAMENTO