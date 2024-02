Il Volo sta per sciogliersi dopo 15 anni? Il rumor su Piero Barone

Sanremo

22 Febbraio 2024

Alcuni recenti rumor sostengono che Il Volo potrebbe perdere uno dei suoi membri storici. Ma che cosa c’è di vero in tutto ciò? Andiamo ad approfondire la situazione.

Il Volo si scioglie?

Il Volo è un terzetto che ormai è conosciuto in tutto il mondo, ma la loro origine ha radici italiane. I tre cantanti si sono infatti incontrati sul palco di “Ti lascio una canzone“, programma condotto all’epoca da Antonella Clerici. Da quel momento la carriera di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è stata sempre in ascesa.

In alcune occasioni hanno anche partecipato al Festival di Sanremo, come per esempio nel 2015 quando hanno vinto con il brano “Grande amore“. Anche nel 2024 sono tornati sul palco dell’Ariston con la canzone “Capolavoro“, ma da lì a poco i fan hanno iniziato a notare che qualcosa sembra non star più funzionando tra loro.

Nel corso di una recente intervista è scoppiata una piccola discussione tra Gianluca e Piero, ed è proprio quest’ultimo che sembrerebbe intenzionato a intraprendere una carriera da solista. Questo significa che Il Volo è vicino alla sua fine dopo ben 15 anni di carriera? Al momento la possibilità non sembra essere concreta, ma il settimanale Chi rivela che qualcosa starebbe cambiando.

Il magazine afferma che “Barone da tempo sta prendendo lezioni private per un futuro da solista“. Viene però anche aggiunto che il nuovo percorso non pregiudicherebbe l’esistenza del gruppo, in quanto nessuno avrebbe intenzione di andarsene definitivamente. Per il momento queste indiscrezioni sono tutto ciò che abbiamo a disposizione.

Ovviamente tutti i fan si augurano che, anche se Piero dovesse intraprendere un percorso separato, possa comunque continuare a cantare all’interno del trio noto in tutto il mondo. Noi vi terremo aggiornati, come facciamo sempre, nel caso in cui dovessimo avere ulteriori informazioni a disposizione.