Sanremo, “Vai” identica a Run degli One Republic? Alfa risponde alle accuse di plagio

Dopo due settimane dal Festival di Sanremo, Alfa risponde a chi l’ha accusato di plagio. Secondo diversi utenti del web, infatti, la sua canzone in gara “Vai!” assomiglia a Run degli One Republic. Ma come ha reagito lui a tale insinuazione? L’ha svelato in un’intervista…

La risposta di Alfa alle accuse di plagio

Arrivato decimo al Festival di Sanremo 2024, Alfa (all’anagrafe Andrea De Filippi) è soddisfatto del suo piazzamento e di ciò che è riuscito a dare su un palco così prestigioso come quello del Teatro Ariston. Il giovane cantautore genovese l’ha fatto in un’intervista a Leggo.it, in cui ha anche risposto a chi sui social l’ha accusato di plagio.

La canzone scelta da Alfa per la manifestazione canora è “Vai!” e porta con sé un significato importante per l’artista: il non guardarsi mai indietro e andare dritto per la propria strada, qualsiasi cosa accada. In questo brano ci ha tenuto a esprimere il desiderio di vivere senza avere rimorsi o rimpianti. Quel che conta è essere felici. Nonostante le buone intenzioni e il bel messaggio, come detto, molti sul web credono che il pezzo sia molto simile a Run degli OneRepublic.

A tale insinuazioni Alfa ha deciso di rispondere una volta per tutte al sito, spiegando il suo punto di vista sulla vicenda: «Mentirei se dicessi che non ci sono rimasto male. Ma i commenti a Sanremo sono sport nazionale e avrebbero trovato qualsiasi cosa per criticarmi. Il brano in gara l’ho scritto in America, come tutto il disco. È un genere che qui non è molto in uso».

Oltre a smentire di aver copiato altri artisti, come detto, Alfa si ritiene molto soddisfatto del suo Festival di Sanremo. Crede di aver mantenuto le aspettative e di aver fatto una bella figura. Merito anche del lavoro di Amadeus, perché la manifestazione è una vera e propria festa della musica. Adesso è curioso di vedere cosa succederà.

Sicuramente oltre l’uscita del nuovo disco che lo rende molto fiero, Alfa si prepara per il tour nei palazzetti, che prenderà il via esattamente tra due giorni dal Forum di Assago (che è già sold out).

Parlando ancora del Festival, Alfa si è detto molto felice del duetto (che ha riscosso tanto successo) condiviso sul palco con Roberto Vecchioni durante la serata delle cover con “Sogna ragazzo, sogna”. Lo definisce un “sodalizio pieno di vitalità”. Ci ha tenuto a precisare che il professore ha spesso investito sui ragazzi e lui si sente di rappresentare ognuno di loro quando la canta. Peraltro Vecchioni gli ha anche permesso di scrivere l’ultima strofa e inserirla nel suo brano e questo non può che essere un privilegio: «È uno scambio generazionale, sì. Ma abbiamo un sacco di punti in comune».

Alfa si scrolla così le accuse di plagio e come quel ‘ragazzo’ ora sogna un futuro ricco di musica e soddisfazioni!