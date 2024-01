CAPOLAVORO canzone Il Volo Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Vincenzo Chianese | 31 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Nuova partecipazione per Il Volo al Festival di Sanremo: il trio presenta la canzone Capolavoro. Ecco cosa sappiamo sul brano, dal testo al significato.

Capolavoro testo canzone Il Volo

Dopo la vittoria nel 2015 e dopo un terzo posto nel 2019, Il Volo torna a Sanremo 2024. Il celebre trio di tenori composto da Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto si prepara a conquistare nuovamente la kermesse e stavolta sul palco dell’Ariston presenterà la canzone Capolavoro.

Ecco un estratto del testo del brano:

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Guarda come sta piovendo

Ma è stupendo averti qua

Il testo di Capolavoro, canzone de Il Volo in gara a Sanremo 2024, è stato scritto da E. Roberts – S. Marletta – M. Tenisci. Il brano anticipa l’album di inediti del trio, in uscita prossimamente. Si tratta di una ballata orchestrale, che punta sulle differenze vocali dei tre artisti.

Significato di Capolavoro

Adesso che abbiamo letto parte del testo di Capolavoro, andiamo a scoprire il significato che si nasconde dietro la canzone de Il Volo, in gara a Sanremo 2024.

Proprio Piero, a Tv Sorrisi in Canzone, afferma:

“Parla di un amore universale, di quel sentimento che cresce dentro ognuno di noi a nostra insaputa. E poi arriva il momento in cui vuoi gridarlo al mondo. Al primo ascolto sai già a chi vorresti dedicarlo”.

Grande attesa dunque per l’arrivo de Il Volo a Sanremo e senza dubbio il trio saprà come emozionare il pubblico.

Le parole de Il Volo prima di Sanremo 2024

In attesa di ascoltare la canzone Capolavoro, Il Volo si sta preparando al meglio per affrontare Sanremo 2024. Ma non solo. Il trio si prepara anche a dei festeggiamenti importanti. Quest’anno infatti i tre artisti celebrano i 15 anni di carriera.

A Rai Play così Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto dichiarano:

“Siamo molto amici. Quest’anno festeggiamo i 15 anni di carriera ed è raro avere una relazione così profonda e importante, perché prima non ci conoscevamo. Non ci siamo scelti. Questo rapporto in questi anni è sempre maturato ed è diventato sempre più forte giorno dopo giorno”.

Non resta che attendere il 6 febbraio dunque per ascoltare per la prima volta la canzone de Il Volo.

I Big in gara a Sanremo 2024

Quest’anno a partecipare aSanremo 2024 sono ben 30 Big. Ma ricordate chi sono e quali sono i titoli di tutte le loro canzoni? Vediamo l’elenco completo:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click Boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Non resta che augurare a Il Volo e alla loro Capolavoro un enorme in bocca al lupo.