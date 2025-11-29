Simone del GF è nella bufera per delle frasi che hanno scatenato polemiche sui social, con il web che chiede la sua squalifica.

GF, la frase di Simone che ha scatenato le polemiche

Al GF non mancano le polemiche. Una battuta infelice pronunciata da Simone De Bianchi ha subito scatenato l’ira del pubblico. Il concorrente, mentre conversava con Domenico D’Alterio e sua madre Francesca Carrara, ha fatto un commento molto discutibile riguardo a come potrebbe “rimorchiare” Dolce Dona, la nuova concorrente che entrerà nella Casa direttamente dal Big Brother Kosovo.

Simone ha infatti ipotizzato un incontro con la gieffina kosovara, parlando di “vino rosso con melatonina” come metodo per conquistare la sua attenzione. “La faccio ubriacare e metto pure la melatonina di mezzo”, ha detto ridendo. Un’affermazione che ha subito sollevato un mare di polemiche sul web, con molti fan che hanno definito il commento inappropriato, chiedendo addirittura la squalifica di Simone dal GF.

Inoltre, la battuta ha suscitato un’ondata di commenti negativi sui social, dove il pubblico del GF ha condannato l’atteggiamento di Simone.

Molti utenti chiedono che la produzione prenda provvedimenti e che Simone venga squalificato per il suo comportamento al GF. La questione sta generando un acceso dibattito, altri invece pensano si tratti solo di una battuta ma che sicuramente non ha avuto il tono giusto.

Intanto, la produzione del GF non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda. C’è da chiedersi se Simone dovrà affrontare provvedimenti disciplinari e se la sua permanenza nella Casa è a rischio o meno.

L’accaduto con Simone De Bianchi potrebbe essere affrontato direttamente lunedì nel corso della prossima puntata del GF, dove vedremo appunto se saranno o meno preso provvedimenti.

