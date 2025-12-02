È arrivato un provvedimento disciplinare nei confronti di Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio al Grande Fratello dopo alcune esternazioni fuori luogo.

Provvedimento disciplinare al Grande Fratello

Il Grande Fratello non perdona. Nella puntata di lunedì 1° dicembre, Simone e Domenico sono stati protagonisti di un provvedimento disciplinare inevitabile e già preannunciato nelle ore precedenti alla serata. Ma cosa è successo? La causa di questa severa reazione del programma risale a una conversazione in giardino, dove i due concorrenti, insieme a Francesca (madre di Simone) e Benedetta, hanno fatto dei commenti decisamente fuori luogo.

In particolare, Simone ha scherzato sul suo approccio verso Dolce, una concorrente del Grande Fratello Kosovo, affermando che per conquistarla avrebbe usato vino e melatonina.

La battuta, che Simone e Domenico avevano considerato innocua e ironica, è stata vista dalla produzione del Grande Fratello come una grave mancanza di rispetto, non tanto per l’intento, quanto per il messaggio che trasmetteva sulla questione del consenso.

La madre di Simone, Francesca, ha cercato di difendere il figlio, affermando che si trattava solo di una “presa in giro”, ma Simona Ventura ha subito sottolineato la gravità della situazione: “Non si scherza su queste cose, fuori dalla Casa c’è una grande consapevolezza sulla drammaticità di queste cose.” In effetti, la frase di Simone ha toccato un nervo scoperto, dato che il rispetto per il consenso è un tema sempre più centrale nel dibattito sociale.

“Noi abbiamo una responsabilità enorme con i nostri figli” #GrandeFratello pic.twitter.com/zW8ziSu7wp — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 1, 2025

La decisione del GF per Simone e Domenico

Simone ha provato a giustificarsi, chiedendo scusa pubblicamente: “Chiedo scusa, prendo tutte le conseguenze e le critiche, ma in quel momento lì, a prendere il sole, è una cosa che è uscita come uno scherzo”. Stesso discorso vale anche per Domenico. Ma le scuse non sono bastate a evitare il provvedimento. I due sono stati puniti per le parole pronunciate, mentre Francesca e Benedetta, pur essendo presenti alla conversazione, non sono state coinvolte nella sanzione.

La decisione del Grande Fratello è stata chiara: entrambi i concorrenti sono stati immediatamente inseriti al televoto, mettendo a rischio la loro permanenza nella Casa. Un passo falso proprio a un passo dalla finale, che potrebbe segnare la fine della loro avventura.

Dopo quanto accaduto con Domenico e Simone, arriva il provvedimento di Grande Fratello. #GrandeFratello pic.twitter.com/IXp2tYEYTY — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 1, 2025

Ora la parola passa al pubblico. Ricordiamo che in nomination al Grande Fratello, insieme a loro, ci sono anche Francesca e Rasha.

