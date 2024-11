Confidandosi con Luca Calvani, Ilaria Galassi ha ammesso di aver iniziato a nutrire dubbi su alcuni comportamenti di Pamela Petrarolo, sua compagna di avventura al Grande Fratello.

I dubbi di Ilaria Galassi

Quest’anno a partecipare al Grande Fratello sono anche le Non è la Rai, inizialmente entrate come un trio. A varcare la porta rossa sono state infatti Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, che fin dal primo giorno hanno gareggiato come unico concorrente. Qualche giorno fa tuttavia proprio Eleonora è stata costretta ad abbandonare il reality show, per via di alcuni problemi familiari che hanno fatto discutere il web e così le due gieffine stanno proseguendo il loro percorso da sole. Nelle ultime ore però sembrerebbe che siano nate delle piccole tensioni, che hanno portato a qualcosa di totalmente inaspettato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio Ilaria, confidandosi con Luca Calvani, ha ammesso di stare iniziando ad avere dei dubbi su Pamela, per via di alcuni suoi atteggiamenti. A quel punto la Galassi, spiazzando tutto il pubblico, ha affermato: “Io ho la sensazione che lei non sia leale con me. Io parlo di lealtà. Del resto non me ne frega niente, è una cosa molto più profonda”. Pronta dunque la domanda di Luca, che ha chiesto alla sua amica: “Ma qua dentro o prima?”.

A quel punto Ilaria Galassi ha affermato: “Ma io prima non è che la vedevo tutti i giorni. Qui invece siamo a stretto contatto, è diverso. Non è una questione di invidia, perché io quella non ce l’ho proprio. Io le voglio tanto bene”. Luca ha dunque provato a consigliare a Ilaria di parlare apertamente con Pamela e di avere un confronto con lei.

ilaria: "ho la sensazione che pamela non sia leale con me"

luca: "ma qua dentro o prima?"

ilaria: "ma io prima non è che la vedo tutti i giorni" oh vedi che magari le nonèlarai finalmente diventano interessanti!#grandefratello pic.twitter.com/mvGjbD9EGS — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) November 16, 2024

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni nella casa del Grande Fratello tra la Galassi e la Petrarolo? Non resta che attendere per scoprirlo.