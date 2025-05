La proposta di nozze a Ilaria Galassi in diretta TV

A La Volta Buona quest’oggi Ilaria Galassi ha ricevuto la proposta di nozze in diretta. Ecco la reazione dell’ex Non è la Rai.

Ilaria Galassi si sposa, proposta di matrimonio in diretta

Grande sorpresa per un’ex concorrente del Grande Fratello! Ilaria Galassi quest’oggi è stata ospite a La Volta Buona. L’ex Non è La Rai ha ricevuto la proposta di matrimonio in diretta TV!

Mentre si raccontava, in studio sono arrivati prima il suo compagno Daniele e poi il suo secondogenito Riccardo. Quando poi Caterina Balivo ha chiesto a lui cosa sognasse per il loro futuro insieme, il compagno di Ilaria Galassi ha spiazzato la sua amata: “Se mi dai un attimo te lo faccio vedere”.

Daniele ha scritto una lunga e toccante lettera, invitando Ilaria a centro studio. Ha confidato di avere scritto questo pensiero mentre si trovava nel lettone con lei e Riccardo una sera. A quel punto ha ripercorso alcuni dei momenti più belli della loro vita, tra cui la nascita del figlio Riccardo. Non ha tralasciato ovviamente anche i periodi difficili e anche lì non hanno mai mollato e questo conta molto.

“Tutti e due siamo d’accordo che il matrimonio è un punto d’arrivo. Il coronamento di una storia d’amore. Quindi se per te va bene ti sposo”, ha concluso Daniele spiazzando totalmente Ilaria Galassi. Lui come vuole la tradizione si è inginocchiato davanti a lei e mostrato l’anello con la quale le stava facendo questa proposta. Ilaria è rimasta letteralmente spiazzata, non si sarebbe mai aspettata tutto questo.

Un momento commovente che ha coinvolto anche Caterina Balivo che non ha trattenuto le lacrime. “Ma tu vieni al mio matrimonio?”, ha domandato Ilaria Galassi, con la conduttrice che ha chiaramente accettato l’invito.

“L’amore tra mamma è papà è la cosa che mi rende più felice”, ha aggiunto il figlio Riccardo facendo commuovere nuovamente tutti.

Tutto si è concluso poi con un momento musicale, dato che Ilaria Galassi ha cantato il suo nuovo singolo Niente da perdere, pezzo dalle sonorità estive.

Congratulazioni a Ilaria e Daniele da parte di tutti noi!