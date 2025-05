Ospite delle nuova puntata di Belve, in onda su Rai 2 questa sera, Michele Morrone ha rivelato di aver rischiato il coma etilico.

Michele Morrone torna a raccontarsi senza filtri nella nuova puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda questa sera su Rai 2. In una clip rilasciata in anteprima, l’attore ha parlato di un momento buio della sua vita.

Il protagonista di 365 Giorni è stato sposato per quattro anni con Rouba Saadeh, stilista libanese dalla quale ha avuto due figli, Marcus e Brando, rispettivamente di 11 e 8 anni. Nel 2018 i due si sono separati e a Morrone è crollato il mondo addosso.

L’attore ha iniziato ad annegare i suoi dolori nell’alcol, fino ad un’occasione particolare, in cui è arrivato al limite, rischiando di finire in coma etilico. Parlando con Francesca Fagnani, Michele Morrone ha dichiarato:

“Per non perdere la testa, devi poter anestetizzare il dolore, e io l’ho fatto con il metodo più economico e mi ha portato a bere tantissimo. Prendevo una bottiglia di vino e mi ubriacavo. Una, due, fino a che non arrivavo ad ubriacarmi. Tutti i giorni. Ho rischiato il coma etilico.”

Così ha raccontato l’attore durante l’intervista, come potete vedere anche nel video qui sotto, pubblicato dal profilo Instagram di Rai 2.

Il dolore per la fine della sua relazione lo ha portato a cercare sollievo nell’alcol, una spirale autodistruttiva da cui è poi riuscito a risollevarsi. Ma non è stato l’unico momento oscuro che ha attraversato.

Questa sera su Rai 2 potrete seguire la chiacchierata tra Michele Morrone e la Fagnani nella nuova puntata di Belve, durante la quale siederanno sullo sgabello anche Raz Degan, Benedetta Rossi e Floriana Secondi.