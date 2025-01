La corteggiatrice di Uomini e Donne Mary Chiaro ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a smascherare il tronista Michele Longobardi.

Mary di Uomini e Donne sul perché ha smascherato Michele

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, Mary Chiaro, corteggiatrice del tronista Michele, ha portato alla luce una clamorosa verità che ha sconvolto il pubblico e lo studio.

La ragazza ha infatti rivelato che Michele le scriveva su Instagram utilizzando un profilo fake, intrattenendo conversazioni segrete per un lungo periodo di tempo.

A spiegare le ragioni che l’hanno spinta a dire la verità è stata la stessa Mary. In un’intervista esclusiva a Lorenzo Pugnaloni ha raccontato perché ha deciso di smascherare il tronista.

“Il motivo per cui ho deciso di dire tutto è semplice: avevo il sentore che stesse prendendo in giro tutti, comprese Amal e Veronica,” ha dichiarato Mary, riferendosi alle altre corteggiatrici.

Secondo quanto emerso, Michele avrebbe confidato a Mary, nelle chat private, che non avrebbe mai scelto Veronica e che avrebbe portato avanti solo lei e Amal fino alla fine del percorso.

Mary ha rivelato di aver pensato più volte di abbandonare Uomini e Donne. Michele, però, l’avrebbe convinta a rimanere, sostenendo che fosse l’unico modo per conoscersi davvero.

Le conversazioni, secondo Mary, includevano messaggi privati, risposte alle storie e perfino telefonate. “Mi diceva che in puntata mi vedeva giù e parlavamo anche al telefono […]. La mia complicità è dovuta al fatto che fossi realmente interessata a lui, tutto era diventato più grande di me e non sapevo come comportarmi”.

Così ha raccontato la corteggiatrice. Tuttavia, Michele avrebbe mantenuto un atteggiamento contraddittorio, creando confusione e rendendo difficile per Mary capire le sue reali intenzioni.

“Avrei potuto stare zitta e uscirmene pulita, ma non si è comportato bene per niente,” ha concluso Mary, sottolineando che la sua decisione di raccontare tutto è stata dettata da un senso di giustizia e dalla volontà di smascherare una situazione che riteneva poco trasparente.

Le rivelazioni di Mary hanno scatenato un acceso dibattito nello studio di Uomini e Donne, gettando in un primo momento Michele sotto una luce decisamente negativa e sollevando dubbi sulla sua sincerità verso tutte le sue corteggiatrici.