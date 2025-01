Nel corso di una gita fuori porta, Ilary Blasi non è riuscita a trattenersi

Durante il secondo episodio della serie di Ilary Blasi, abbiamo assistito a un momento davvero divertente, in cui la conduttrice ha ammesso durante una gita fuori porta in bici: “Ma io devo fare la pipì”.

A Ilary Blasi scappa e….

Oggi su Netflix è uscita finalmente la nuova serie dedicata a Ilary Blasi. Un racconto a 360° della sua vita dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. La conduttrice ha svelato come ha imparato a risollevarsi, di aver ritrovato l’amore accanto a Bastian e alcuni retroscena e momenti inediti della sua quotidianità.

Nel secondo episodio per esempio ne troviamo diversi: dalle cene in famiglia e con gli amici, al corso di cucina con Chef Rubio, giusto per citarne alcuni. Un altro divertente spaccato di vita riguarda l’amicizia che unisce Ilary Blasi a Nicola Savino e a sua moglie. I due si sono sempre trovati molto bene e anche a L’Isola dei Famosi ci hanno fatti molto ridere con i loro siparietti.

Proprio Nicola Savino ha incontrato Ilary Blasi per una gita fuori porta a Courmayeur. L’intento del conduttore radiofonico era quello di coinvolgere la collega in una sgambata in bici. Lei però ha subito precisato: “Facciamo qualche chilometro, ci fermiamo e mangiamo”.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni posta una foto non sua: l’autrice dello scatto interviene

Durante la corsa in bici, a un certo punto, Ilary Blasi ha chiesto quanto mancasse all’arrivo del traguardo. Nicola Savino ha risposto che servisse ancora un po’, circa tre quarti d’ora. Lei però ha interrotto un attimo la corsa: “Ma io devo fare la pipì. Ma che mi fate fare? È bella sta pipì condivisa”. Con la complicità della moglie di Savino, è andata dietro a un grande sasso per concedersi il suo momento.

Questo preciso episodio ha fatto davvero tanto ridere il pubblico che in queste ore sta guardando le puntate della nuova serie di Ilary Blasi.