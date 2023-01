Ilary Blasi e Bastian, Capodanno in Thailandia: le foto delle vacanze

NEWS

Nicolò Figini | 29 Novembre 2022

Chi è Ilary Blasi

Ecco tutto quello che sappiamo su Bastian, nuovo flirt di Ilary Blasi dopo Totti. Tutto su età, altezza, news e Instagram. Se vi foste chiesti chi ama oggi, qui potremmo avere la risposta per voi.

Chi è Bastian?

Nome e Cognome: Bastian

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: Germania

Età: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: imprenditore

Fidanzato: single

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @bas.mupe

Bastian età, altezza e biografia

Quali news abbiamo sul nuovo flirt e possibile fidanzato di Ilary Blasi dopo la separazione con Francesco Totti? Al momento, purtroppo, non abbiamo a disposizione alcun dato. Non sappiamo la sua età, la data di nascita e nemmeno l’altezza.

Siccome è tedesco, però, possiamo affermare che è nato in Germania e oggi vive a Francoforte. Le prime indiscrezioni sulla loro frequentazione sono state fornite dal settimanale Chi in esclusiva su Instagram:

“Clamoroso scoop di “Chi” sul numero in edicola da mercoledì 30 novembre: Ilary Blasi sorpresa all’aeroporto di Zurigo mentre bacia e abbraccia un uomo, con il quale ha trascorso un week end romantico in un esclusivo hotel con centro benessere. Le immagini sono inequivocabili, e Ilary sembra molto felice. La relazione è recente, i due si conoscono da poco“.

Questo nuovo flirt tra Ilary e Bastian sarebbe nato a cinque mesi dall’addio della conduttrice a Francesco Totti. Vediamo dove li porterà. Nelle foto pubblicate dalla rivista li vediamo abbracciati e lui viene descritto come un ragazzo “dal fisico possente“. Ecco che cosa è successo a Ilary Blasi in questo lasso di tempo. Nel frattempo andiamo alla scoperta di altri dettagli sul fidanzato…

La vita privata del fidanzato di Ilary Blasi

Bastian, ragazzo con il quale si sta frequentando Ilary Blasi, sembra essere molto riservato. Al momento non abbiamo informazioni in merito alla sua vita privata. Sembra una persona lontana dal mondo dello spettacolo. Non sappiamo nulla sulle sue relazioni passate e chi sia stata la fidanzata precedente.

Sicuramente oggi, stando alle ultime news, sembrerebbe essere fidanzato della presentatrice. Non sappiamo ancora come evolveranno i loro rapporti. Ma vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

Proseguiamo con i social…

Dove seguire Bastian, flirt di Ilary Blasi: Instagram e social

E per quanto riguarda i social dove possiamo seguire Bastian? Sembra che sia tra i follower di Ilary Blasi. Purtroppo, però, non possiamo carpire alcun dettaglio sul suo conto perché il profilo Instagram risulta privato.

Ad oggi, senza nemmeno sapere il cognome, è praticamente impossibile andare alla sua ricerca su altre piattaforme come Twitter o Facebook. Rimanete con noi per non perdervi le prossime novità.

Carriera

Della carriera di Bastian, flirt di Ilary Blasi, non sappiamo quasi nulla. Di certo è un imprenditore e pare che si occupi della gestione di alcune palestre. Al momento le notizie sono ancora abbastanza vaghe e attendiamo aggiornamenti.

Per ora le e la sua nuova fiamma sembrano felici insieme e non esiteremo a fornirvi ulteriori news non appena ne avremo a disposizione. Continuate a seguirci.