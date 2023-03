NEWS

Nicolò Figini | 3 Marzo 2023

GF Vip 7

Gianluca parla di Antonella Fiordelisi

Gianluca Benincasa lo abbiamo visto entrare nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con Antonella Fiordelisi. In queste ore, deluso da tutto quello che gli è accaduto, si è sfogato in una room di Twitter raccontando come starebbero davvero le cose con l’ex fidanzata.

Secondo quanto riportato anche da FanPage, i due si sarebbero messi d’accordo fin dall’inizio. Lei avrebbe detto a Benincasa che sarebbe entrata nel reality che non sarebbe mai andata troppo oltre con una ipotetica ship:

“Antonella si è studiata anni di GF Vip, la scorsa edizione ce la siamo vista tutta insieme. Il mio guardarla negli occhi quando sono entrato nella casa aveva un senso. Della serie: ‘Sei andata troppo oltre quello che io e te ci eravamo promessi’. Lei mi aveva detto: ‘Andrò lì a fare il mio gioco, sappi che farò anche la gatta morta, perdonamela questa cosa. Però ti posso garantire che anche se nasce una ship non sarà nulla di serio e non andrò mai oltre come hanno fatto altri in passato”.

In questo momento Antonella Fiordelisi sta soffrendo molto per la fine della storia con Edoardo Donnamaria. Dopo tutta la questione che ha visto coinvolta anche Nicole Murgia, infatti, gli innamorati sembrano aver chiuso del tutto i rapporti:

“Una persona con cui pensavo a un futuro, di andare a convivere, avere figli. Cose che non ho mai pensato nella mia vira. Mi ha distrutto tutto il sogno che stavo vivendo con lui. Come può una persona che dice di amarmi così tanto, farmi questo?”.

Ovviamente dobbiamo prendere le parole di Gianluca con le pinze. Al momento Antonella Fiordelisi non ha ancora avuto modo di replicare. Vedremo se deciderà di farlo oppure di lasciar correre non appena verrà informata. Noi vi terremo aggiornati. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.