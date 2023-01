NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Gennaio 2023

Ilary Blasi

In queste ore sembrerebbe che Ilary Blasi abbia confermato la sua nuova relazione: ecco il gesto social che non passa inosservato.

Il gesto social di Ilary Blasi che non passa inosservato

Sono ormai passati mesi da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio, dopo anni di vita insieme. Nel corso del tempo come sappiamo si è fatto un gran parlare della celebre coppia e numerose sono state le indiscrezioni e i pettegolezzi su quanto accaduto tra loro. Per settimane la conduttrice e l’ex Capitano della Roma sono stati sulla bocca di tutti, e al momento i due stanno affrontando il divorzio. Nel mentre come è ben noto Totti ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi, con la quale le cose sembrerebbero procedere nel migliore dei modi. Da qualche settimana tuttavia si mormora che anche la Blasi abbia un nuovo amore. La presentatrice de L’Isola dei Famosi è stata infatti beccata dal settimanale Chi con quello che sarebbe il suo presunto compagno, un uomo tedesco dal nome Bastian.

Nonostante si sia fatto un gran parlare di questo flirt, fino a ora Ilary ha scelto la via del silenzio, preferendo non commentare i gossip sul suo conto. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato che ha immediatamente attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Da poco Ilary Blasi è volata a Parigi per godersi qualche giorno in relax. Un gesto social della conduttrice ha però fatto discutere gli utenti. A sorpresa infatti la conduttrice sembrerebbe aver confermato la sua relazione con Bastian, taggando il profilo del suo presunto compagno in una storia. Ma non solo. Successivamente Ilary ha postato uno scatto in cui vediamo le sue gambe stese su quelle di un misterioso uomo, che potrebbe proprio essere Bastian.

Pare dunque che la Blasi abbia deciso di uscire allo scoperto e di confermare al mondo la sua nuova relazione. A questa neo coppia dunque facciamo i nostri più sinceri auguri.