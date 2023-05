Isola, puntata speciale per Ilary Blasi: nel pubblico c’è suo figlio Cristian

NEWS

Debora Parigi | 22 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Cristian Totti, figlio di Ilary Blasi, tra il pubblico dell’Isola dei famosi

Appena iniziata la sesta puntata dell’Isola dei famosi 2023 abbiamo subito scoperto da Ilary Blasi che questo appuntamento sarà davvero ricco di colpi di scena. Tra sorprese, nuove sfide, eliminazioni e televoti flash, lo spirito dell’Isola deciderà anche di sciogliere le tribù così ognuno gareggerà per conto proprio.

Ma a parte quello che accadrà ai naufraghi, in questa puntata ci sono molti ospiti in studio e volti noti tra il pubblico. Ecco che quindi più volte la telecamera ha inquadrato un ragazzo e una ragazza molto giovani. Parenti di qualche naufrago? Assolutamente no, ma parente di qualcuno di importante ovviamente sì.

Ebbene, il ragazzo in questione è Cristian Totti, cioè figlio di Ilary Blasi, il maggiore nato dalla relazione tra lei e l’ex marito Francesco. La ragazza accanto, invece, è la sua fidanzata.

Belli e sorridenti, i due ragazzi sono tra il pubblico per assistere alla puntata dell’Isola dei famosi e per stare vicino alla madre di lui e sostenerla nel suo lavoro. E Cristian assisterà, come detto, a una puntata del reality davvero molto scoppiettante! Vi ricordiamo che potete seguire la diretta dell’Isola non solo su Canale 5, ma quando sul sito di Mediaset Play.