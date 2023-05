NEWS

Andrea Sanna | 16 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

La gaffe di Ilary Blasi

A L’Isola dei Famosi durante la puntata di ieri Ilary Blasi ha commesso una gaffe. Tutto si è verificato nel corso delle nomination, quando Fiore Argento si è presentata nella zona riservata per fare il suo nome. La naufraga, provata dall’esperienza complice anche un’infortunio, è parsa molto scettica se continuare o meno questa avventura:

“Sono molto provata. Per me non sono stati giorni facili. Non so cosa fare. Mi dispiace andare via, però non sto bene qua è dura davvero. Ok resto fino a lunedì allora“.

Ilary Blasi così come Vladimir Luxuria ed Enrico Papi hanno tentato di incoraggiare Fiore Argento. Stesso discorso vale per Alvin, che con pazienza ha provato a convincerla, specie anche dopo la chiamata di Asia Argento che invitava sua sorella a proseguire il percorso in Honduras. Messi da parte questi dubbi, la conduttrice ha chiesto a Fiore di fare il suo nome.

La concorrente non ci ha pensato due volte e ha nominato Andrea Lo Cicero: “Perché lui mi nomina sempre”, scatenando le risate dello studio. A quel punto Ilary Blasi ha commesso però una gaffe. Cosa ha fatto? Ha rivelato a Fiore Argento ciò che in teoria dovrebbe restare segreto e che la naufraga non avrebbe dovuto sapere: “Ah quindi hai nominato Andrea, il primo uomo di stasera“.

C’è da dire che Fiore Argento non sembra aver dato peso a questa cosa o forse non ha capito. In ogni caso, come sappiamo, ha poi cambiato nuovamente idea, decidendo così di tornare a Milano. Tornando alla gaffe, non è finita qui. Resasi conto subito di aver fatto un grosso spoiler, però, Ilary Blasi si è messa la mano sulla bocca e poi è scoppiata in una grassa risata. Insomma un momento davvero divertente che spesso la conduttrice in questi anni di Isola dei Famosi ci ha regalato nel corso della diretta.