Andrea Sanna | 16 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Isola – Fiore Argento si ritira

Colpi di scena continui questa sera a L’Isola dei Famosi. Fiore Argento, grande protagonista di questa edizione, ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute, informando tutti di voler lasciare il gioco. A causa di un infortunio è costretta a portare una fasciatura e, di conseguenza, trova tante difficoltà a proseguire il proprio cammino in Honduras.

Chiamata in zona nomination per parlarne con Ilary Blari, Fiore Argento ha manifestato il desiderio di tornare in Italia. A intervenire la sorella Asia che, per un attimo, l’ha portata a ripensarci. L’attrice ha spronato sua sorella a non mollare e continuare da vera condottiera la sua corsa verso la finale. Il discorso è proseguito per qualche minuto.

Sebbene, infatti, per un momento avesse deciso di rimanere, Fiore Argento ha sorpreso tutti cambiando nuovamente idea. La naufraga ha deciso a pochi minuti dal termine della puntata di abbandonare l‘Isola dei Famosi. Chiamata per ultima in zona nomination ha dichiarato: “Mi avete convinta ma io ero convinta di lasciarlo il programma… Nomina Andrea Lo Cicero. “Mi vota sempre, per ricambiare il favore”, ha dichiarato.

Successivamente è stata mandata la pubblicità e al ritorno in studio, Ilary Blasi ha notato che Fiore Argento richiedeva la sua attenzione. Così la concorrente ha spiegato sicura: “Sono convinta di lasciare il programma… Ciao ci vediamo a Milano”, ha chiuso. Alvin le ha quindi chiesto la parola: “Volevo mettere solo il punto. Non ho intortato nessuno…”, con Ilary Blasi che ha commentato: “Alvin è l’una di notte, non ti ci mettere pure te”.

Fiore ha deciso di ritirarsi dal gioco!

Sembrerebbe che Alvin abbia parlato per minuti interi con Fiore parlando di “golden ticket”, di non mollare, ma Fiore Argento se per un attimo si era decisa a proseguire, ha abbandonato dicendo: “È quello che stavo cercando di dirvi”, per poi salutare tutti.