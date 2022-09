1 La foto di Totti fuori dallo spot con Ilary Blasi

Non si smette più di parlare di Ilary Blasi e Francesco Totti. La loro separazione è sulla bocca di tutti e si aspetta con ansia il momento in cui entrambi o uno dei due rilascerà dichiarazioni ufficiali in TV o su altri mezzi di comunicazione. Per il momento, infatti, c’è il silenzio stampa da entrambe le parti. Ognuno si è goduto la propria vacanza. Il web e il pubblico a casa, però, ne hanno continuato a discutere. Anche per qualcosa accaduto in televisione all’interno dello spot della Lenor.

Come sappiamo, infatti, la conduttrice ne è testimonial. Già in passato l’abbiamo vista protagonista e nel video, qui sotto, la possiamo sentire mentre finge di parlare con Francesco Totti. Fa riferimenti calcistici e afferma anche: “Lenor ammorbidente e perle insieme… Un matrimonio perfetto“. Questa frase, però, in seguito è stata modificata e in sostituzione a “matrimonio” è stata scelta la parola “profumo“. Ma non finisce qui. Perché in questi giorni si è diffuso un nuovissimo spot, totalmente rigirato.

Se poco sopra abbiamo visto quello originale, qui sotto vediamo la versione registrata da zero. In questo caso Ilary Blasi parla con degli amici e colleghi in videochiamata al telefono: “Scusate ragazzi ma non vengo in studio oggi, qui c’è il diluvio“. In realtà è solo una scusa per rimanere a letto e godersi il profumo del detersivo pubblicizzato. Il dettaglio che è saltato all’occhio dei fan, però, è che in questo video la foto con Francesco Totti è sparita dal comodino. Se confronterete i due filmati potrete constatarlo anche voi.

Ecco, quindi, il risultato finale. Nel frattempo Francesco Totti pare abbia parlato della ex moglie con un suo amico lanciandole delle frecciatine. Andiamo a rivedere queste dichiarazioni. Continuate a leggere…