C’è tanta attesa per il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, The Couple. Intorno a questo reality c’è non solo curiosità, ma anche un’aspettativa decisamente alta. Ma non finisce qui, perché gira un’indiscrezione su questo grande ritorno alla conduzione della Blasi che potrebbe poi riprendersi un altro famosissimo reality. Ecco cosa si vocifera.

Dopo The Couple Ilary Blasi potrebbe tornare al Grande Fratello

È ufficiale l’arrivo di un nuovo programma su Canale 5 e cioè The Couple. Si tratta di un reality con protagoniste varie coppie che possono essere partner nella vita, amici, parenti, ma anche nemici. E alla conduzione è stata annunciata Ilary Blasi per la gioia del pubblico che l’ha sempre appezzata, trovandola sempre puntuale nel suo lavoro e nel gestire le dinamiche.

In attesa di scoprire ufficialmente le coppie che saranno protagoniste (al momento girano solo rumor sui nomi), vediamo altre indiscrezioni sul programma. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, questo show potrebbe prendere il posto de L’Isola dei famosi e tra qualche giorno sapremo se sarà davvero così. Pare che Mediaset stia valutando tutto.

Ma non solo, un’altra indiscrezione riguarda proprio Ilary Blasi e un suo grande ritorno nel reality più importante di Mediaset. Pare infatti che il Grande Fratello possa cambiare il conduttore, quindi potremmo non vedere più Alfonso Signorini. Ecco che allora c’è la supposizione che per Ilary Blasi The Couple possa essere un test per poi riprendersi il GF.

Come detto, si tratta di indiscrezioni. Ogni anno si parla di un cambio di conduzione al GF, ma poi viene confermato Signorini. Tra l’altro Signorini ha proprio preso il posto di Ilary Blasi, passando da opinionista a conduttore. C’è da dire che molti spettatori vorrebbero rivedere la Blasi al timone del GF.