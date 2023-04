NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Le nuove indiscrezioni su Cristina Scuccia

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Cristina Scuccia, un tempo nota come Suor Cristina, ha annunciato di aver abbandonato i voti. Da quel momento l’ex protagonista di The Voice si è trasferita in Spagna, precisamente a Madrid, dove ha iniziato a lavorare come cameriera. Da pochi giorni nel mentre Cristina ha dato ufficialmente il via alla sua esperienza come naufraga della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e in queste ore si sta già parlando molto di lei. Solo nella giornata di ieri infatti si è mormorato che la Scuccia avrebbe una relazione segreta con un ex frate, che proprio come lei avrebbe abbandonato i voti. Adesso però un nuovo gossip si sta facendo largo sul web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come riporta Grazia Sambruna su MowMag, sembrerebbe che Cristina Scuccia possa fare coming out a L’Isola dei Famosi. Stando a quanto si legge, una fonte anonima avrebbe rivelato al noto portale che la naufraga avrebbe una compagna a Madrid, della quale però non conosciamo l’identità. Ecco quanto si legge in merito:

“Stando a quanto ci riferisce una gola profonda, ci potrebbe essere “aria di coming out” sotto le palme della trasmissione. […] ‘Ha una fidanzata a Madrid’, ci viene riferito. […] ‘C’è aria di coming out’, spiffera la nostra fonte gossippara anonima (ma ben infilata nel mondo dello spettacolo). Anzi, ‘Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell’ambiente si sa da anni oramai'”.

Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo di voci di corridoio e non c’è alcuna prova che confermi i gossip su Cristina Scuccia. Come sempre però noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione della naufraga, o di persone a lei vicine, in caso di eventuali repliche, e siamo pronti a fare chiarezza sulla situazione qualora ci fossero degli aggiornamenti in merito.