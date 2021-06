1 La trasmissione che vorrebbe condurre Ilary Blasi

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, la quale ha visto trionfare lo youtuber Awed. Sempre nella stessa giornata, però, Ilary Blasi ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano in cui ha parlato della sua esperienza nel reality e quale programma vorrebbe condurre un’altra volta in futuro. Partiamo, infatti, proprio da questo punto.

Se sogno un ritorno al Festival di Sanremo? Sì, sogno come tutti. La speranza di tornarci con un ruolo più importante c’è, Sanremo è sempre Sanremo.

La presentatrice, quindi sogna di tornare al timone della kermesse musicale con un ruolo più di rilievo. ricordiamo, infatti, che nel 2006 aveva affiancato come valletta Giorgio Panariello. Ilary Blasi, quindi, ci ha tenuto a raccontare quell’esperienza:

Ero sparita per un po’ di mesi, mi chiama Giorgio per portarmi al Festival. Avevo 24 anni, avevo appena partorito, non avevo alcuna responsabilità e nessuno si aspettava niente. Ho preso quel treno al volo perché Sanremo ti capita una volta nella vita, se ti capita. È stata un’edizione difficile ma io non l’ho vissuta così. Forse per il mio ruolo ma anche perché per me era una tutta una novità, ho un bellissimo ricordo. Esperienza unica.

Ilary Blasi, tuttavia, non ha di certo dimenticato chi le ha dato quella spinta in più per mettere in mostra le sue capacità. Riguardo a Fabio Fazio, infatti, ha affermato:

Letterina fidanzata con un calciatore: il cliché per eccellenza. Il passo successivo era fare un calendario per poi mettermi seduta in un programma sportivo come ‘fidanzata di’. Non che ci fosse qualcosa di male ma non era quello che volevo fare, volevo un percorso diverso. Fazio era appena tornato in Rai, fu per me una grande opportunità in un programma sulla carta molto distante. Avevo poco più di 20 anni, un percorso diverso. Devo tantissimo a Fabio, ho lasciato perché ero incinta.

