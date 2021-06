Awed ha vinto L’Isola dei Famosi 2021

Finalmente abbiamo raggiunto la finale del reality con un appuntamento ricco di sorprese. Ripercorriamo i momenti salienti. La puntata, prima di scoprire che Awed ha vinto L’Isola dei Famosi 2021, si è aperta con le ultime dichiarazioni rilasciate dai concorrenti. Poi, Ilary Blasi, si è collegata con la Palapa all’interno della quale ha trovato Massimiliano Rosolino, Valentina, Awed, Matteo, Ignazio, Beatrice e Andrea. Al televoto in quel momento c’erano lo youtuber e l’ex partecipante de La Pupa e il Secchione. Ad uscire abbiamo visto, infatti, Matteo Diamante, classificatosi al sesto posto.

In seguito hanno fatto il loro arrivo Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, le fidanzate rispettivamente di Moser e Cerioli. Solo una di loro, però, ha potuto vedere e salutare il compagno, l’altra invece è dovuta tornare in Italia. Dopo aver affrontato una sfida di forza a uscirne trionfante è stata la sorella di Belen. Si è trattato, tuttavia, solo di uno scherzo. In seguito anche l’altro ha potuto riabbracciare la compagna. Nel frattempo, però, una prova tra i finalisti ha decretato che Ignazio si sarebbe sfidato con Beatrice (scelta da Andrea che ha avuto la meglio sugli altri).

A dover abbandonare la competizione, classificandosi al quinto posto, è stata Beatrice. Prima di scoprire che Awed ha vinto L’Isola dei Famosi 2021, però, abbiamo assistito ad altri avvenimenti. Dopo un’ulteriore sfida, infatti, Moser è finito ancora una volta al televoto flash insieme a Valentina Persia. A classificarsi quarto è stato Ignazio. Siamo giunti, quindi, alla prova del fuoco alla fine della quale abbiamo visto al televoto Awed e Andrea. Purtroppo quest’ultimo è uscito posizionandosi terzo sul podio. Il televoto finale, quindi, tra gli ultimi due concorrenti l’ha vinto proprio Awed.

Potrete recuperare la puntata su Mediaset Infinity. Continuate a seguirci per tante altre news.

