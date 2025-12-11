Ilary Blasi è pronta a tornare a Mediaset con nuovi progetti! A parlare di lei ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi che ha svelato cosa aspetta alla conduttrice nel 2026.

Il futuro di Ilary Blasi a Mediaset

L’esperienza sfortunata alla conduzione di The Couple, ma quella piuttosto soddisfacente con Battiti Live, hanno portato Pier Silvio Berlusconi a riconfermare il ruolo di Ilary Blasi nella squadra di Mediaset anche nella seconda parte di stagione.

Ebbene sì, la conduttrice ci sarà. Come rivelato in conferenza stampa dall’AD di Mediaset pare ci siano dei progetti in ballo che coinvolgeranno Ilary Blasi nei prossimi mesi.

Il discorso è merso nel momento in cui è stato chiesto quale personaggio della concorrenza vorrebbe vedere a Mediaset: “Ce ne sono tanti bravi, ma non c’è qualcuno di cui sentiamo la necessità. Sono molto contento di una squadra pazzesca. Tanto che facciamo fatica a farli lavorare tutti”.

A tal proposito al momento proprio Ilary Blasi e Myrta Merlino sono rimaste senza programmi in onda. Ma Pier Silvio Berlusconi ci ha tenuto a fare una doverosa precisazione a riguardo:

“Ilary fa parte della squadra, ci sono dei progetti ma è presto dire quale. Abbiamo acquisito Radio Norba e il brand di ‘Battiti’. Vorremmo fare degli speciali di ‘Battiti live’ in primavera, ma è presto per bloccare il suo nome. Diciamo che potrebbe avere una prima opportunità già in primavera”, ha fatto sapere Pier Silvio Berlusconi su Ilary Blasi.

Quindi la possibilità che la presentatrice possa tornare presto alla conduzione di del programma musicale ha un’alta probabilità di realizzazione. Al momento però ci sarebbero da definire delle cose, ma sembra si stia andando sulla strada giusta.

