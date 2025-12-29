A seguito dei colloqui tra Trump e Zelensky il Cremlino è intervenuto mediante il portavoce russo Dmitrij Peskov. È più vicina l’intesa di una pace tra Ucraina e Russia? Cosa ha detto.

Ucraina-Russia, pace vicina? Parla il portavoce russo Peskov

Dopo l’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky c’era grande attesa sulla reazione da parte della Russia, che non è tardata ad arrivare attraverso le parole del portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov.

Nel suo discorso ha smentito le voci che indicavano una possibile tregua tra la Russia e l’Ucraina durante il Natale ortodosso del 7 gennaio. Rispondendo a una domanda sul contenuto della telefonata tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump, Peskov ha affermato con fermezza: «No». Questa dichiarazione ha fatto chiarezza sulla situazione, eliminando qualsiasi dubbio riguardo a una sospensione dei combattimenti in quei giorni.

Peskov nel suo discorso ha anche confermato che la Russia condivide la valutazione di Trump sulla fase finale dei colloqui di pace. Alla domanda se Mosca concordasse con la valutazione del Presidente americano, che ha parlato di una fase finale delle trattative, Peskov ha risposto «Certamente».

In un altro momento del briefing, Peskov ha fatto riferimento alle politiche dell’Unione Europea, criticando i leader europei che continuano a sostenere l’Ucraina. «È ovvio che alle prossime elezioni sarà molto difficile per tutti loro», ha detto, riferendosi a chi continua a finanziare la guerra.

Dmitrij Peskov ha anche ribadito che la Russia sta valutando la fine del conflitto solo nel contesto di aver raggiunto i suoi obiettivi strategici. «La Russia sta valutando la fine del conflitto militare nel contesto del raggiungimento dei suoi obiettivi», ha dichiarato.

Infine, riguardo alle proposte di pace, come quella di istituire una zona economica libera nel Donbass o di gestire congiuntamente la centrale nucleare di Zaporizhia, Peskov ha preferito non commentare, dichiarando: «Attualmente riteniamo sconsigliabile commentare singoli punti in discussione».

Per quanto filtri ottimismo, dunque, è bene mantenere cautela.

