Vincenzo Chianese | 10 Giugno 2024

Amici 23

Grande traguardo per Mida. Oggi infatti la hit Rossofuoco, che in questi mesi ha scalato le classifiche, è stata certificata Doppio Disco di Platino.

Gioia per Mida

Uno dei cantanti più amati dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato senza ombra di dubbio Mida. Il giovane artista infatti col passare dei mesi è riuscito a conquistarsi l’affetto del grande pubblico e le sue canzoni sono diventate delle vere hit. Solo qualche settimana fa l’ex allievo di Lorella Cuccarini ha pubblicato anche il suo primo EP, Il sole dentro, che sta già scalando le classifiche. Ma non solo. Dopo l’uscita del disco il cantante è partito per un lungo tour instore, durante il quale ha incontrato i fan che non hanno mai smesso di supportarlo.

Come se non bastasse l’ex allievo del talent show ha anche annunciato le date del suoi primi concerti, che si terranno in autunno nei club italiani. A breve però l’artista tornerà sulle scene con un nuovo attesissimo singolo, di cui ha già spoilerato qualche secondo. In queste ore per di più è arrivato un nuovo importante traguardo.

Oggi infatti Rossofuoco, la hit con cui Mida è entrato all’interno della scuola di Amici 23, è stata certificata Doppio Disco di Platino. Grande gioia dunque per il cantante, che di certo può ritenersi più che soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento.

Di recente intanto il giovane artista ha anche rilasciato diverse interviste e proprio nel corso di una chiacchierata con Vanity Fair ha parlato della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo tra i Big. In merito così ha dichiarato: “Mi piacerebbe farlo al momento giusto e con la canzone giusta: è sempre stato un mio obiettivo, e io gli obiettivi li rincorro. Ora è il momento giusto per godersi quello che abbiamo seminato e, allo stesso tempo, seminare ancora per il futuro”.