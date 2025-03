Prima di partire con The Couple, Ilary Blasi è volata in vacanza a Bora Bora con Bastian Muller e la figlia Isabel: il costo del viaggio è da capogiro e se volete replicarlo dovrete sborsare una bella cifra!

Il costo della vacanza di Ilary Blasi

Mentre qui in Italia sono tutti concentrati sui gossip del momento e sulla Milano Fashion Week, Ilary Blasi ha deciso di cambiare aria. Per tale ragione insieme al suo fidanzato Bastian Muller e la piccola Isabel Totti, sono volati in un vero e proprio paradiso terrestre!

Stando a quanto si apprende pare che la conduttrice, che presto partirà con il nuovo reality The Couple, ha deciso di trascorrere dei giorni a Bora Bora, in Polinesia. La stessa Ilary Blasi a Verissimo ha raccontato come grazie a Bastian Muller ha riscoperto la voglia di viaggiare e per questo di tanto in tanto, quando ha modo, le piace andare alla scoperta sempre di posti nuovi da visitare.

Sebbene sia molto riservata, Ilary Blasi delle volte sui social posta immagini e video per raccontare le sue giornate. E nelle storie postate su Instagram, la conduttrice ha pubblicato delle foto in cui ha mostrato di essere in aeroporto in attesa di partire, ma anche in compagnia del suo fidanzato Bastian Muller e di sua figlia Isabel.

Dall’aereo poi Ilary Blasi ha anche condiviso un video che ha mostrato dall’alto Bora Bora. Ovviamente i fan si sono domandati quanto potrebbe costare un viaggio del genere, vista anche la meta turistica scelta e prediletta spesso dai suoi colleghi vip.

Sbirciando tra i vari siti aerei, come ripreso da Leggo.it, pare che per raggiungere una meta del genere si debba sborsare almeno 1000 Euro. Mentre per quanto riguarda l’alloggio Ilary Blasi avrebbe spesso inquadrato le palafitte della struttura del Four Season Resort. I prezzi nelle varie piattaforme offerti per un soggiorno di sei notti (almeno) per tre persone avrebbe un prezzo totale di quasi 30.000 Euro.

Quindi se volete replicare la stessa vacanza di Ilary Blasi… mano al portafogli!