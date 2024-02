Ilona Staller in lacrime: “Ho denunciato mio figlio per salvarlo dalla dr0ga”

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2024

“Ho denunciato mio figlio per poterlo salvare dalla dr0ga”, ha confidato Ilona Staller in puntata a Verissimo questo pomeriggio

In studio a Verissimo oggi domenica 25 febbraio è arrivata anche Ilona Staller. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi si è lasciata andare a un lungo racconto sulla sua vita privata, svelando il periodo complesso che si è trovata ad attraversare riguardo ai problemi di tossicodipendenza di suo figlio.

Ilona Staller: “Ho denunciato mio figlio”

Dopo il pomeridiano di Amici 23, Maria De Filippi ha dato la linea a Silvia Toffanin per una nuova puntata di Verissimo. Tanti gli ospiti che si sono avvicendati nel salotto di Canale 5 e tra questi segnaliamo la presenza di Ilona Staller.

L’attrice a cuore aperto ha parlato del dramma del figlio Ludwig, quando è entrato nel tunnel della droga. Ilona Staller si è sentita di raccontare senza filtri il momento delicato:

“Ho denunciato Ludwig per salvarlo dalla tossicodipendenza”, ha detto l’ex pornostar Cicciolina rammentando quando il figlio ha assunto stupefacenti. Poi ha aggiunto ancora quanto segue: “Quando aveva 14 anni davanti a scuola gli hanno dato delle pasticche. Per giorni lui è stato male ma io non ho capito subito il motivo. Da quel momento è entrato nella via della droga”.

Ilona Staller davanti ai problemi di dipendenza di suo figlio, che oggi ha 31 anni, ha svelato di aver sporto una prima denuncia per poi ritirarla. Più volte ha provato a convincerlo a disintossicarsi mediante dei centri specializzati, peccato che ogni tentativo sia risultato vano.

L’accaduto ha anche provocato un peggioramento nelle condizioni di salute del figlio di Ilona Staller, come detto oggi a Verissimo: “Diventava aggressivo ed ero costretta a tenere in casa soldi che mi chiedeva per acquistare le dosi”, ha spiegato in trasmissione. Durante il suo racconto non ha nascosto le lacrime e la sofferenza vissuta.

Infine, a seguito di alcune minacce è arrivata la denuncia. Per Ilona Staller si è trattata certamente di una decisione sofferta. C’è da dire che secondo l’attrice ha contribuito a evitare una morte per overdose: “Ho preferito vederlo in un altro paese piuttosto che sottoterra”.