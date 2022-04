Ilona Staller provoca e resta in topless a L’isola dei famosi (FOTO)

Momenti hot a L'Isola dei famosi grazie a Ilona Staller, in arte Cicciolina, che si è messa in topless a premdere il sole.

Ilona Staller in topless a L’Isola dei famosi

Dopo nemmeno due settimane dall’inizio de L’Isola dei famosi 2022 c’è stata la prima provocazione hot e cioè il topless di Ilona Staller. E questo ha mandato in delirio i suoi fan. Sicuramente la prnostar conosciuta con il nome di Cicciolina, visto il suo lavoro, non ha avuto problemi a togliersi la parte superiore del costume da bagno.

Proprio Ilary Blasi, in puntata, ha detto che in realtà l’attrice e showgirl le aveva chiesto, prima di partire per il reality, se avesse potuto mettersi in topless. E la conduttrice le aveva risposto che, se se la sentiva, non c’erano problemi, doveva sentirsi libera.

Ovviamente Ilona Staller non si è sentita a disagio, anzi, si è sentita libera e si è messa comodamente a prendere il sole sulla spiaggia. Sul sito di Mediaset Play potete rivedere tutto il momento in cui ne hanno parlato.

In studio hanno parlato in modo ironico di quanto accaduto ed è intervenuto anche Luca, avvocato e amico dell’attrice, il quale ha detto Ilona è proprio come la vediamo e che se lo aspettava. La foto è stata mostrata col seno offuscato perché è andata in onda prima di mezzanotte.

Novella 2000 © riproduzione riservata.