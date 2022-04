Scontro tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria

Nel corso della quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2022 abbiamo assistito a uno scontro molto acceso tra Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis. Il tutto è partito nel momento dell’eliminazione, provvisoria, di Clemente Russo e la moglie Laura. I due, infatti, hanno perso il televoto contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. L’attore, quindi, ha detto di sentirsi in colpa perché se ne sono dovuti andare per un suo sbaglio davanti alle nomination.

Ha, quindi, continuato a dire che la gente preferisce il trash. Di conseguenza ha votato di far rimanere Carmen e Alessandro per vedere i continui litigi tra loro, invece di preferire due persone che si danno da fare veramente per il bene del gruppo. A questo punto, allora, Vladimir è partita all’attacco: “Volevo rivolgermi al dottor, accademico, magnifico rettore… Perché tu, Nicolas, viaggi in alto. Tu sei l’intellettuale del gruppo, mentre Carmen e Alessandro sono il trash. Ma chi sei tu per decidere chi è trash o no. Abbassa le piume!“.

La risposta di Nicolas non si è fatta attendere: “Allora è meglio vedere queste dinamiche piuttosto che lasciare a loro la libertà di essere due giocatori singolarmente. Due entità, non mamma è figlio. Meglio stare lì a vedere mamma e figlio che stanno lì a battibeccare. Questa era l’idea, caro Vladimir“. Luxuria si è molto infervorata dopo queste ultime parole del naufrago e ha giustamente precisato: “Intanto dì cara Vladimir, per cominciare e non caro Vladi. Se parliamo di rispetto, Nicolas. Ok? E con questo ho chiuso“.

Nicolas Vaporidis, probabilmente, non ha capito bene l’errore che ha fatto ed è andato avanti parlando del rispetto delle opinioni altrui. Per recuperare il momento potete trovare la puntata completa su Mediaset Infinity oppure cliccare QUI per il segmento dedicato. Continuate a seguirci per altre news.

