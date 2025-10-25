Solo poche ore fa si è conclusa la quinta puntata di Tale e Quale Show, al termine della quale abbiamo scoperto non solo vincitore e classifica, ma anche le imitazioni del prossimo appuntamento del 31 ottobre 2025. Ecco quali personaggi altri dovranno interpretare nel programma di Rai 1.

Imitazioni Tale e Quale Show sesta puntata

Su Rai 1 ieri sera il pubblico ha potuto seguire la quinta puntata di Tale e Quale Show. Appuntamento questo che ha visto arrivare alla vittoria Maryna, nelle vesti di Christina Aguilera. Durante la serata, come sempre, la giuria ha potuto esporre giudizi e pensieri sui protagonisti.

Oltre alla vincitrice, abbiamo visto Antonella Fiordelisi con la sua interpretazione di Karol G, Tony Maiello che si è invece impegnato per portare sul palco il miglior Tiziano Ferro, oppure Gianni Ippoliti e Carmen Di Pietro che, invece, si sono esibiti interpretando rispettivamente l’uno Tony Effe, l’altra nei panni di Orietta Berti. Dopo tutte le esibizioni abbiamo potuto vedere la classifica (QUI I DETTAGLI) e scoprire il vincitore della serata. Ma la prossima settimana, quali saranno le altre imitazioni di Tale e Quale Show? Chi dovranno andare a imitare nel dettaglio i concorrenti?

Vediamo quindi nella sesta puntata di Tale e Quale Show, in onda il 31 ottobre, quali saranno le prossime imitazioni:

Antonella Fiordelisi dovrà imitare Clara ;

dovrà imitare ; Carmen Di Pietro imiterà Boy George ;

imiterà ; Flavio Insinna & Gabriele Cirilli saranno Frankestein e Mercoledì ;

saranno e ; Gianni Ippoliti dovrà fare Peppino Di Capri ;

dovrà fare ; Le Donatella porteranno sul palco Ditonellapiaga e Rettore;

In seguito vi forniamo tutte le altre imitazioni della sesta puntata di Tale e Quale Show. Ecco in quali altre star nazionali e internazionali dovranno immedesimarsi i concorrenti:

Maryna (Marina Valdemoro Maino) farà Serena Brancale ;

farà ; Pamela Petrarolo sarà Fiorella Mannoia ;

sarà ; Peppe Quintale interpreterà Barry Gibb ;

interpreterà ; Samuele Cavallo per una sera diventerà Diodato ;

per una sera diventerà ; Tony Maiello realizzerà l’imitazione di Mahmood.

Ora che abbiamo scoperto quali sono tutte le imitazioni di Tale e Quale Show della sesta puntata, non ci resta che attendere l’appuntamento di venerdì 31 ottobre. Vedremo stavolta come andrà per i concorrenti e chi prenderà posto nel gradino più alto del podio.

