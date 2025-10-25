Vediamo insieme chi ha vinto la quinta puntata e la classifica di Tale e Quale Show 2025

Come ogni venerdì sera su Rai 1, anche ieri, è andata in onda la quinta puntata attesissima puntata di Tale e Quale Show 2025. I più curiosi che non hanno visto la serata si chiedono chi ha vinto e come si presenta la classifica finale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Chi ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show

Tale e Quale Show anche impegnato il venerdì sera dei telespettatori di Rai 1. Ieri 24 ottobre è andata in onda la quinta puntata condotta, come sempre, da Carlo Conti. Con lui ovviamente i giudici Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Quarto giudice Nicola Savino. Ora però andiamo a scoprire chi ha vinto la puntata e qual è la classifica finale.

Anche questa settimana a contendersi il primo posto: Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Flavio Insinna & Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Le Donatella, Maryna (Marina Valdemoro Maino), Pamela Petrarolo, Peppe Quintale, Samuele Cavallo e Tony Maiello.

Ora che abbiamo tutti i protagonisti in elenco possiamo finalmente svelarvi chi ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show? Ad trionfare è stata Maryna, che ha realizzato l’imitazione di Christina Aguilera!

La classifica

A centrare il primo posto in questa quinta puntata di Tale e Quale Show, nel panni di Christina Aguilera con 67 punti è stata Maryna, come detto. Però è bene ricordare anche i piazzamenti di tutti gli altri concorrenti e per questo motivo vi proponiamo classifica e punti guadagnati dal concorrenti del programma di Rai 1. Ecco com’è andata:

Maryna con 67 punti Tony Maiello con 62 punti Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo con 51 punti Nessun classificato per pari merito Samuele Cavallo con 50 punti Le Donatella, Insinna & Cirilli con 38 punti Nessun classificato per pari merito Peppe Quintale con 37 punti Gianni Ippoliti con 24 punti Carmen Di Pietro con 21 Punti

Questa è quindi la classifica finale della quinta puntata di Tale e Quale Show, con al primo posto Maryna e all’ultimo ancora una volta, Carmen Di Pietro. Vi ricordiamo che anche la prossima settimana, sempre su Rai 1, assisteremo a un nuovo appuntamento imperdibile con la trasmissione condotta da Carlo Conti. Intanto sono state già svelate tutte le prossime imitazioni (QUI NEL DETTAGLIO).

