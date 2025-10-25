Tale e Quale Show 2025, chi ha vinto la quinta puntata: vincitore e classifica
Vediamo insieme chi ha vinto la quinta puntata e la classifica di Tale e Quale Show 2025
Come ogni venerdì sera su Rai 1, anche ieri, è andata in onda la quinta puntata attesissima puntata di Tale e Quale Show 2025. I più curiosi che non hanno visto la serata si chiedono chi ha vinto e come si presenta la classifica finale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
Chi ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show
Tale e Quale Show anche impegnato il venerdì sera dei telespettatori di Rai 1. Ieri 24 ottobre è andata in onda la quinta puntata condotta, come sempre, da Carlo Conti. Con lui ovviamente i giudici Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Quarto giudice Nicola Savino. Ora però andiamo a scoprire chi ha vinto la puntata e qual è la classifica finale.
Anche questa settimana a contendersi il primo posto: Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Flavio Insinna & Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Le Donatella, Maryna (Marina Valdemoro Maino), Pamela Petrarolo, Peppe Quintale, Samuele Cavallo e Tony Maiello.
Ora che abbiamo tutti i protagonisti in elenco possiamo finalmente svelarvi chi ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show? Ad trionfare è stata Maryna, che ha realizzato l’imitazione di Christina Aguilera!
La classifica
A centrare il primo posto in questa quinta puntata di Tale e Quale Show, nel panni di Christina Aguilera con 67 punti è stata Maryna, come detto. Però è bene ricordare anche i piazzamenti di tutti gli altri concorrenti e per questo motivo vi proponiamo classifica e punti guadagnati dal concorrenti del programma di Rai 1. Ecco com’è andata:
- Maryna con 67 punti
- Tony Maiello con 62 punti
- Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo con 51 punti
- Nessun classificato per pari merito
- Samuele Cavallo con 50 punti
- Le Donatella, Insinna & Cirilli con 38 punti
- Nessun classificato per pari merito
- Peppe Quintale con 37 punti
- Gianni Ippoliti con 24 punti
- Carmen Di Pietro con 21 Punti
Questa è quindi la classifica finale della quinta puntata di Tale e Quale Show, con al primo posto Maryna e all’ultimo ancora una volta, Carmen Di Pietro. Vi ricordiamo che anche la prossima settimana, sempre su Rai 1, assisteremo a un nuovo appuntamento imperdibile con la trasmissione condotta da Carlo Conti. Intanto sono state già svelate tutte le prossime imitazioni (QUI NEL DETTAGLIO).