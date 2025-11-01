Vincitore e classifica della sesta puntata di Tale e Quale Show

La sesta puntata di Tale e Quale Show è andata in onda ieri sera su Rai 1. Chi ha vinto e qual è la classifica finale? Scopriamo insieme il vincitore e com’è andata nel dettaglio.

Chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show

Venerdì 31 ottobre Rai 1 ci ha regalato una serata di Halloween davvero molto speciale con la messa in onda di Tale e Quale Show. Chi ha vinto la sesta puntata e qual è la classifica?

Prima di svelarlo, ricordiamo che a formare il cast ci sono: Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Flavio Insinna & Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Le Donatella, Maryna (Marina Valdemoro Maino), Pamela Petrarolo, Peppe Quintale, Samuele Cavallo e Tony Maiello.

Ma entriamo nel dettaglio per scoprire chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show. Nel programma condotto da Carlo Conti le sorprese non finiscono davvero mai e ieri sera c’è stato un colpo di scena non da poco che ha visto arrivare alla pari il duo composto da Flavio Insinna & Gabriele Cirilli e Samuele Cavallo con 57 punti totali. I primi hanno interpretato Frankenstein e Mercoledì, mentre il secondo Diodato.

La classifica

Durante la sesta puntata, quindi, abbiamo assistito a un ex aequo che ha visto arrivare al primo posto con ben 57 punti sia il duo Insinna & Cirilli che Samuele Cavallo. Ma tutti gli altri concorrenti di Tale e Quale Show come sono andati invece?

Ecco qui l’elenco completo con il punteggio ottenuto:

Insinna & Cirilli e Samuele Cavallo con 57 punti Nessun classificato per pari merito Le Donatella con 54 punti Antonella Fiordelisi con 49 punti Peppe Quintale con 47 punti Maryna con 46 punti Pamela Petrarolo con 43 punti Tony Maiello con 37 punti Gianni Ippoliti con 26 punti Carmen Di Pietro con 23 Punti

Dunque ancora una volta c’è stato un colpo di scena, che ha visto un pari merito in cima alla classifica e Carmen Di Pietro ancora in ultima posizione a 23 punti totali. La prossima settimana è prevista la settima puntata di Tale e Quale Show e a fine serata abbiamo saputo quali sono le prossime imitazioni che i concorrenti dovranno portare in scena.

