Tale e Quale Show 2025, chi ha vinto la sesta puntata: vincitore e classifica
La sesta puntata di Tale e Quale Show è andata in onda ieri sera su Rai 1. Chi ha vinto e qual è la classifica finale? Scopriamo insieme il vincitore e com’è andata nel dettaglio.
Chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show
Venerdì 31 ottobre Rai 1 ci ha regalato una serata di Halloween davvero molto speciale con la messa in onda di Tale e Quale Show. Chi ha vinto la sesta puntata e qual è la classifica?
Prima di svelarlo, ricordiamo che a formare il cast ci sono: Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Flavio Insinna & Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Le Donatella, Maryna (Marina Valdemoro Maino), Pamela Petrarolo, Peppe Quintale, Samuele Cavallo e Tony Maiello.
Ma entriamo nel dettaglio per scoprire chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show. Nel programma condotto da Carlo Conti le sorprese non finiscono davvero mai e ieri sera c’è stato un colpo di scena non da poco che ha visto arrivare alla pari il duo composto da Flavio Insinna & Gabriele Cirilli e Samuele Cavallo con 57 punti totali. I primi hanno interpretato Frankenstein e Mercoledì, mentre il secondo Diodato.
La classifica
Durante la sesta puntata, quindi, abbiamo assistito a un ex aequo che ha visto arrivare al primo posto con ben 57 punti sia il duo Insinna & Cirilli che Samuele Cavallo. Ma tutti gli altri concorrenti di Tale e Quale Show come sono andati invece?
Ecco qui l’elenco completo con il punteggio ottenuto:
- Insinna & Cirilli e Samuele Cavallo con 57 punti
- Nessun classificato per pari merito
- Le Donatella con 54 punti
- Antonella Fiordelisi con 49 punti
- Peppe Quintale con 47 punti
- Maryna con 46 punti
- Pamela Petrarolo con 43 punti
- Tony Maiello con 37 punti
- Gianni Ippoliti con 26 punti
- Carmen Di Pietro con 23 Punti
Dunque ancora una volta c’è stato un colpo di scena, che ha visto un pari merito in cima alla classifica e Carmen Di Pietro ancora in ultima posizione a 23 punti totali. La prossima settimana è prevista la settima puntata di Tale e Quale Show e a fine serata abbiamo saputo quali sono le prossime imitazioni che i concorrenti dovranno portare in scena.
