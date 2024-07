In queste ore è stato diffuso un video riguardante una delle prove dell’edizione All Stars di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Uno dei concorrenti purtroppo si è fatto male durante una prova. Ecco il filmato della caduta.

L’incidente a Supervivientes

Nonostante L’Isola dei Famosi in Italia sia finita in Spagna continua ad andare in onda Supervivientes con la versione All Stars. Non molto tempo fa avevamo parlato della trasmissione spagnolo per un fatto hot che era avvenuto nel corso della diretta. Due concorrenti infatti avevano fatto la doccia insieme insaponandosi a vicenda e mostrando il loro lato B.

Oggi, purtroppo, ci ritroviamo qui a raccontare di una brutta caduta di cui è stato vittima un partecipante. Si tratta del giovane Bosco Martínez Bordiú, che ha preso parte a una sfida sui pali rotanti. In pratica lui e un altro naufrago si sono dovuti aggrappare con tutte le loro forze mentre il macchinario ruotava.

Purtroppo però il sistema deve essere andato in tilt e ha cominciato a ruotare senza controllo, in maniera molto veloce. Bosco ha mollato la presa ed è stato colpito due volte ai fianchi venendo poi sbalzato in aria. Alla fine è caduto in acqua e qui sotto possiamo sentire le sue urla di dolore mentre tutti quanti si apprestano a soccorrerlo.

La puntata di Supervivientes è andata avanti regolarmente e solo alla fine bosco è riapparso sullo schermo come se non fosse successo niente. Ha spiegato di essersi spostato troppo e per tale ragione ha preso delle botte alle costole. Tuttavia adesso sta bene e si è scusato con tutti i fan per aver perso la prova.

Per fortuna tutto quanto si è risolto nel migliore dei modi e Bosco potrà continuare il suo percorso all’interno del reality. Purtroppo tali incidenti capitano spesso a L’Isola dei Famosi, anche in Italia in passato ne abbiamo viste di tutti i colori.