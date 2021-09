Il nuovo pezzo di Inder

Oggi abbiamo assistito alla nuova puntata di Amici 21. Tra gli allievi ad aver già preso il banco di canto troviamo Inder. Il cantante che ha stregato Anna Pettinelli sembra aver poco convinto, invece, Rudy Zerbi. Per questo primo appuntamento con lo speciale del sabato la docente ha affidato una sfida importante al ragazzo.

Durante il daytime, infatti, Anna ha chiesto a Inder di preparare due brani: “Voce”, la cover di Madame, ma anche un pezzo tutto nuovo che avrebbe dovuto scrivere durante la settimana. In che modo? La Pettinelli ha fornito delle parole chiave, una lista della spesa con alcuni alimenti da inserire all’interno del testo della canzone. Prova di sicuro non semplice e che richiede delle precise capacità. Ma il giovane artista non si è di certo intimorito e ha accettato con grande entusiasmo quanto chiesto dalla sua insegnante.

E proprio oggi ad Amici 21 Inder si è esibito sulle note del brano “Dimmi cosa cucinare”. Ecco qui la performance del cantante.

Inder non ha bisogno nemmeno dei grandi produttori in collegamento, è già lui il grande produttore è vero #Amici21

pic.twitter.com/6koi8ygqKy — Emily ◟̽◞̽ (@louvingharreh) September 26, 2021

In studio, a partire dalla sua insegnante (non dello stesso avviso Rudy Zerbi) ai suoi compagni e il pubblico in studio, tutti sono sembrati entusiasti del brano proposto da Inder. Anche sul web pare che la composizione abbia riscosso grande successo tra i telespettatori, i quali hanno commentato con entusiasmo la sua prova.

Anna Pettinelli si è complimentata con lui e gli ha riconfermato la maglia, sintomo di grande fiducia nei suoi confronti. Ora tocca a lui difendere a tutti i costi il suo posto nella scuola più famosa d’Italia e, soprattutto, convincere Rudy Zerbi affinché il su percorso nel talent possa proseguire senza intoppi. Ce la farà? Staremo a vedere nelle prossime settimane.

E voi che ne pensate? Vi è piaciuto Inder di Amici? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.

Novella 2000 © riproduzione riservata.