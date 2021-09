Chi è Inder di Amici 21? Età, vita privata e Instagram

Tutte le informazioni sul cantante di Amici 21 Inder, dalla biografia alla vita privata, di dove è, quanti anni ha, il testo delle sue canzoni, i social e Instagram.

Inder età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Inder, uno degli allievi di Amici 21 nella sezione canto. In realtà non abbiamo molte informazioni su di lui e sembra una persona molto riservata. Si chiama Inder, ma non conosciamo il suo cognome. Sappiamo che ha origini indiane e che nato in India, ma sappiamo non la città esatta. È del 2001, quindi ha 20 anni di età, ma non conosciamo la data di nascita esatta, quindi non possiamo sapere nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni riguardo la sua altezza e il suo peso. E per quanto riguarda i tatuaggi sembra non averne sul suo corpo.

Anche parlando della famiglia, non sappiamo praticamente nulla. Ha vissuto per un periodo in India per poi trasferirsi in Italia. Non ha detto la sua città di provenienza, quella in cui oggi abita, ma dall’accento sembra Milano o comunque nord-Italia.

Per Inder la passione per la musica è nata quando ancora si trovava in India. Non suona strumenti musicali, ma crea tutto in modo virtuale. Non è solo cantante, ma scrive anche pezzi.

Vita privata

Se volete sapere qualcosa della vita privata e sentimentale di Inder, purtroppo non possiamo accontentarvi. Non sappiamo se è fidanzato o single. Si pensa che non abbia nessun interesse amoroso nella sua vita. Anche dai social non si riesce a ricavare nulla.

Vi possiamo però raccontare cosa sente per la musica. Per lui, infatti, cantare è un modo di esprimere parole, ma che può legare e condividere con le emozioni.

Dove seguire Inder: Instagram e social

Dopo queste poche informazioni che abbiamo a disposizione su Inder, è possibile seguirlo sui social? Ovviamente sì e vi segnaliamo prima di tutto il suo profilo Instagram.

Questo account dovrebbe essere stato aperto in occasione di Amici e quindi non ci sono ancora post pubblicati.

Ha anche un profilo Tik Tok, ma anche questo non ha video.

Inder ad Amici 21

Il 19 settembre è iniziato Amici 21, dopo il grandissimo successo dello scorso anno. E nella prima puntata si è iniziata a formare la classe. Tra i ragazzi che sono arrivati a presentarsi davanti ai professori, nella categoria Canto c’è Inder.

Lui si è presentato davanti ai professori con un suo inedito, Gola Secca, il cui testo sta facendo ancora chiacchierare. Il ritornello è in italiano e dice (con abbreviazione delle lettere): “Ho la gola secca, dammi un po’ di acqua”. Il resto del testo è in in lingua indiana. Ad Anna Pettinelli è piaciuto molto, trovandolo diverso dagli altri e interessante. Ha invece ricevuto critiche da Rudy Zerbi che ha pensato anche di poterlo mettere in sfida.

Gli allievi di Amici 21

Per Amici 21 i banchi a disposizioni sono 17. La classe deve ancora formarsi e tutto può cambiare prima del serale tra sfide, sostituzioni e nuovi ingressi. Al momento, oltre Inder, questi sono gli allievi che hanno ottenuto il banco:

Canto

Alex

Flaza

Luigi

LDA

Tommaso

Albe

Nicol

Ballo

Serena

Carola

Mirko

Christian

Mattia

Mattias

Il percorso di Inder ad Amici 21

Nella puntata di Amici 21 andata in onda domenica 19 settembre Inder ha ottenuto il banco da Anna Pettinelli entrando quindi nel suo team.

