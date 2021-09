1 Parla il padre di Manuel Bortuzzo

Come sappiamo negli ultimi giorni sul web non si è parlato altro che della frequentazione nata tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Come abbiamo visto i due, che si sono legati fin dal primo giorno in casa, qualche sera fa si sono scambiati dei teneri baci, per la gioia di tutto il pubblico che già sostiene questa coppia. Tuttavia qualche ora fa, dopo la quarta diretta del Grande Fratello Vip 6, il nuotatore ha fatto intendere di voler fare dietrofront, e di voler andare con calma senza affrettare le cose.

Come se non bastasse adesso a intervenire è stato anche Franco, padre di Manuel Bortuzzo, che solo la scorsa settimana ha fatto una meravigliosa sorpresa a suo figlio. Il papà del nuotatore, ospite della trasmissione radiofonica Non Succederà Più, ha stroncato la relazione tra Manuel e Lulù, affermando come secondo lui suo figlio non sia coinvolto pienamente e come la Principessa non sia il suo tipo di ragazza. Queste le dichiarazioni di Franco, riportate da Isa&Chia:

“In quelle circostanze, si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto”.

Che nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 venga fatta chiarezza sul rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù? Nel mentre qualche ora fa il nuotatore ha svelato altri dettagli sulla sua intimità, affermando di non poter avere figli a oggi. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.