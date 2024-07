Una conosciuta influencer fa una rivelazione su un’ex vippona del GF: “Eravamo fidanzate in segreto”. Ecco cosa ha detto

“Eravamo fidanzate, ma il marito era geloso”, così una nota influencer da 149k su un’ex vippona del GF Vip. Il personaggio del web ha rivelato alcuni dettagli di quello che sarebbe stato il loro rapporto.

La rivelazione sull’ex del GF Vip

Se in questi giorni vi stiamo parlando con insistenza dei protagonisti di Temptation Island e dei Ferragnez, anche gli ex del GF e del GF Vip non sembrano passare inosservati. A Radio Marte l’influencer Emy Buono durante una chiacchiera con Gabriele Parpiglia ha parlato di Sofia Giaele De Donà.

LEGGI ANCHE: Sophie Codegoni si becca dei grossi “no” da due famosi talent show: le indiscrezioni sui provini

Secondo quanto riferito dall’ex Pupa ai microfoni dell’emittente radiofonica, tra lei e l’ex volto del GF Vip ci sarebbe stata una relazione in passato tra lei e l’ex vippona. Stando al suo racconto si sarebbero frequentate in gran segreto: “Sì ero fidanzata con Sofia. Di nascosto, il marito era geloso. Era amore da parte di entrambe. Sì, ci siamo dette ‘ti amo’. Lei non lo può dichiarare, però sì”.

Sempre in base alla sua versione dei fatti oggi non ci sarebbe alcun rapporto e non si sarebbero più scritte. Emy Buono ha fatto sapere che Sofia Giaele De Donà dopo il GF l’avrebbe bloccata: “Ho incontrato il fratello a una festa e nulla… mi odia!”

Poco dopo l’influencer ha anche dichiarato che l’ex protagonista del reality vorrebbe una favola ma che avrebbe tanti scheletri nell’armadio: “Io gli scheletri nell’armadio non riesco a tenerli e non mi interessa. Sono questa, mi spiattello nel bene e nel male. Lei no. Cerca di essere la principessina perfetta, ma non lo è”.

C’è da dire che già in passato Emy Buono aveva parlato della presunta relazione con Giaele De Donà. Quando quest’ultima si trovava nella Casa del GF Vip, proprio l’influencer aveva riferito del loro rapporto e rivelato che avrebbero avuto una storia. Anche in quell’occasione, così come accaduto nelle scorse ore, aveva precisato che l’ex marito di Giaele sarebbe stato il più geloso, mentre quest’ultima dalla mentalità più aperta.

Ma Giaele De Donà cosa pensa di tutto questo? L’ex concorrente del GF Vip non si è mai pronunciata riguardo a questa presunta relazione tra lei ed Emy Buono. Non ha mai confermato o smentito quanto si è detto sul suo conto. Vedremo se stavolta deciderà o meno di intervenire e nel caso noi saremo disposti ad ascoltarla. In ogni caso vi terremo aggiornati!