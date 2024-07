Due importanti “no” per Sophie Codegoni. Secondo le indiscrezioni l’influencer ed ex volto del GF Vip e Uomini e Donne, avrebbe tentato di prendere parte a dei noti talent show, ma in entrambi i casi pare sia stata respinta la sua richiesta.

Le indiscrezioni su Sophie Codegoni

Il gossip non va mai in vacanza, così come chi lavora ai prossimi programmi TV che vedremo a settembre! Dopo il pettegolezzo su un’ex vippona, spunta un’altra interessante notizia che riguarda un altro volto noto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip. Facciamo riferimento a Sophie Codegoni.

Stando a quanto si legge su Oggi da parte di Alberto Dandolo e da Deianira Marzano, non rivedremo Sophie Codegoni in TV da qui a breve. Sebbene lei stessa ci avesse sperato, così come i suoi fan, pare che alcuni dei provini realizzati non sarebbero andati così bene.

Mentre di recente è stata spesso al centro della cronaca rosa per i suoi tira e molla con Alessandro Basciano e il presunto flirt con Arón Piper, Sophie Codegoni ha cercato di farsi largo ancora nel mondo del piccolo schermo. Chiusa l’esperienza al GF Vip, aveva avuto il piacere di condurre Casa Chi e di prendere parte ad Avanti Un Altro come Bonas. Quando è diventata mamma poi ha mollato un po’ la presa.

L’ex tronista di Uomini e Donne però adesso era intenzionata a rimettersi in gioco nel mondo dello spettacolo. Pare infatti si sia presentata ai provini di Celebrity Chef, show condotto da Alessandro Borghese, ma non solo. Sophie Codegoni infatti avrebbe provato a mettersi in gioco anche a Tale e Quale Show, trasmissione di Carlo Conti. In nessuno dei due casi avrebbe ricevuto però una risposta positiva.

Pare peraltro che Carlo Conti abbia deciso di attuare una nuova regola all’interno della trasmissione e introdurre personaggi della TV che siano noti e con delle abilità canore, anche attività alle spalle. Ecco perché dunque il no a Sophie Codegoni.