Angelina Mango, ospite al Pride Village di Padova, ha fatto una rivelazione sulla sua sessualità. La cantante ha infatti svelato se in futuro potrebbe innamorarsi di una persona del suo stesso sesso.

La rivelazione di Angelina Mango

Dopo la sua partecipazione ad Amici Angelina Mango ha debuttato sui palchi più grandi d’Europa e ha riscosso un enorme successo. In questi giorni sta diventando virale il duetto con Olly sulle note del nuovo brano “Per due come noi“. Il suo percorso è solo all’inizio ma il pubblico la ama e non a caso, anche grazie ai suoi ideali, è stata invitata come ospite al Pride Village di Padova.

LEGGI ANCHE: Un noto e amato conduttore promuove a pieni voti Stefano De Martino ad Affari Tuoi (VIDEO)

Durante l’evento ha presentato le sue canzoni più recenti con un outfit che ha colpito subito il pubblico presente e sul web. La presentatrice le ha poi posto una domanda:

“Una domanda unica, tra le donne ovviamente. Io non avrei voluto fartela ma ti avrei chiesto direttamente se mi volessi sposare. Non sei obbligata a rispondere, ma le ragazze del mondo LGBT vogliono sapere se un giorno ti potrebbe piacere una donna…”.

Angelina Mango ha affermato di non escludere per nulla tale possibilità in futuro, ma ha specificato che al momento non è possibile perché felicemente fidanzata. Tuttavia ritiene che ci si possa innamorare di chiunque a prescindere dal genere di appartenenza:

“Assolutamente sì, ma certo. Io penso ci si possa innamorare di tutti e non mi fermo a guardare il genere di una persona quando mi innamoro. Sono innamorata però in questo momento”.

Ora che questa questione è stata chiarita non ci rimane che vederla concentrarsi sul suo percorso lavorativo. Al momento infatti promuoverà la canzone appena rilasciata insieme a Olly, come abbiamo anticipato poc’anzi. Non mancheranno anche altre tappe del tour europeo e molte altre sorprese. Vi terremo informati non appena ne sapremo di più.