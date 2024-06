Imprevisto per Sarah Toscano che una volta raggiunto il bagno della stanza che la ospitava ha trovato un grosso insetto presente sull’asciugamano. Ironica ha commentato sui social: “Cosa si fa in questi casi?”; probabilmente intimorita dall’animaletto in questione.

Sarah trova un insetto nella stanza che la ospita

Terminata l’esperienza nella scuola di Amici 23, Sarah Toscano così come tutti gli altri suoi compagni, sono impegnati tra instore, studio all’estero (pensiamo a Nicholas) o concerti. Non ci si annoia di certo, ma ogni tanto è necessario anche qualche minuto di relax.

Dopo aver trascorso il pomeriggio al CC Centro del Molise a Campobasso per incontrare i fan, non appena raggiunta la stanza che l’avrebbe ospitata, Sarah Toscano ha deciso di concedersi una doccia rilassante. Peccato però che una volta entrata nella sala da bagno ha trovato una “sorpresa”, che l’ha portata a realizzare una storia su Instagram tra il sarcastico e il preoccupato.

“Cosa si fa in questi casi?”, si è domandata ironica Sarah Toscano probabilmente intimorita dall’insetto presente sul panno bianco presente sopra la doccia. Da queste parole si evince un certo timore da parte della giovane cantante di Amici 23 nei confronti dell’animaletto che si è ritrovata in bagno.

La storia Instagram di Sarah Toscano di Amici 23

In questi casi la miglior cosa da fare se si è intimoriti è contattare subito il personale, sempre pronto a risolvere i problemi non appena questi si presentano. E probabilmente, vista la reazione di Sarah Toscano, immaginiamo sia andata proprio in questo modo.

Sul web non è mancata qualche battuta da parte di alcuni suoi fan che si sono domandati come avesse concluso la sua piccola disavventura. La cantante di Amici 23 non ha dato ulteriori aggiornamenti ma direttamente appuntamento al Marlù Dream Tour dove sarà presente questa sera a Ischia!