Grana Padano Il formaggio della tradizione Italiana: due ricette per usarlo
Grana Padano è il formaggio della tradizione Italiana. Involtini di platessa e zucchine con Grana Padano DOP e limone: una…
Grana Padano è il formaggio della tradizione Italiana.
Involtini di platessa e zucchine con Grana Padano DOP e limone: una ricetta leggera e gustosa
Il gusto autentico di Grana Padano DOP accompagna da generazioni i grandi classici della cucina italiana, esaltandone sapori e profumi con la sua inconfondibile personalità, dove la semplicità delle preparazioni e la qualità degli ingredienti si fondono in piatti semplici e raffinati da gustare in giornate calde.
Ingredienti
500 g di filetti di platessa; 50 g di Grana Padano DOP; 2 zucchine grandi; 2 cucchiai di pangrattato; 1 limone; erba cipollina; olio extravergine di oliva; sale; pepe
Tagliate le zucchine per il lungo e a fette e sbollentatele per qualche minuto in acqua salata.
In una terrina mescolate il pangrattato con il Grana Padano grattugiato, l’erba cipollina tritata, zeste di limone, sale e pepe.
Tagliate i filetti di platessa nel senso della lunghezza e cospargete con il mix di Grana Padano. Adagiateci una fetta di zucchina e arrotolate, fermando l’involtino con uno stuzzicadenti.
Disponete gli spiedini su una teglia protetta da carta forno, condite con un filo di olio e fate cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 10-15 minuti.