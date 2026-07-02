La protagonista dell’astro Novella di questa settimana è Margot Robbie. È impossibile non pensare a lei, come a una delle attrici più amate e influenti della sua generazione. Bella, talentuosa e capace di reinventarsi continuamente, la star australiana ha conquistato Hollywood grazie a un mix di carisma, determinazione e versatilità.

Margot Robbie, il quadro astrale di una diva per il suo compleanno

Nata il 2 luglio 1990 sotto il segno del Cancro (con ascendente cancro) Margot Robbie viene associata alle qualità tipiche di questo segno: sensibilità, intuizione e una profonda capacità di comprendere le emozioni. Dietro l’immagine della diva sicura di sé e impeccabile sui red carpet, emergerebbe infatti una donna attenta ai sentimenti e dotata di una ricca vita interiore. Secondo l’astrologia, proprio questa sensibilità sarebbe una delle chiavi del suo successo come attrice, permettendole di interpretare personaggi molto diversi tra loro con naturalezza e autenticità. Nel suo profilo astrale trovano spazio anche altre caratteristiche che sembrano riflettersi nel suo percorso professionale. La capacità di comunicare, adattarsi e affrontare nuove sfide avrebbe favorito la sua crescita non solo come interprete, ma anche come produttrice.

Margot ha infatti dimostrato di possedere una notevole intelligenza strategica, riuscendo a costruire una carriera solida in un ambiente competitivo come quello di Hollywood. Un ruolo importante è attribuito anche a Venere, il pianeta simbolo della bellezza e del fascino. Nel suo zodiaco Venere si trova in gemelli evidenziando la sua innata capacità di colloquiare e di trovare punti medi in caso di dibattiti. Anche il concept di fascino indicato dal pianeta dell’amore ci racconta di bellezza e di spontaneità, miscelati all’eleganza che la contraddistinguono. La sua immagine pubblica riesce a combinare glamour e semplicità, rendendola apprezzata sia dal pubblico sia dagli addetti ai lavori. Accanto alla sensibilità emerge poi una forte determinazione.

L’astrologia descrive una personalità ambiziosa. Marte in ariete alla quadratura del Sole ci dice che è capace di lavorare con costanza e disciplina per raggiungere i propri obiettivi. Saturno in capricorno all’opposizione del Sole, svela invece che dietro il sorriso e la naturalezza che la caratterizzano si nasconde una professionista che ha costruito il proprio successo attraverso impegno, perseveranza e continua evoluzione. Le stelle evidenziano inoltre una particolare predisposizione al cambiamento e alla crescita personale.

Nel corso degli anni Margot Robbie è passata dall’essere una giovane promessa del cinema a diventare una figura centrale dell’industria cinematografica internazionale. Urano in capricorno congiunto a Nettuno, ci racconta infine che ogni nuova sfida sembra aver rappresentato per lei un’occasione per mettersi alla prova e ampliare i propri orizzonti. Una personalità in continua evoluzione, proprio come le grandi protagoniste delle storie che porta sullo schermo. Gli anni a venire ci raccontano di un cambio di rotta nell’immagine, nel look e nelle relazioni personali. Forse un cambio di rotta del suo matrimonio, o l’arrivo di un amore regalatole dal Karma.