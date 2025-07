Le prime anticipazioni di Io sono Farah dal 28 luglio al 1° agosto 2025 rivelano momenti di forte tensione e colpi di scena inaspettati. La trama si infittisce tra fughe, minacce e decisioni drammatiche per salvare il piccolo Kerimsah. La serie va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Anticipazioni Io sono Farah lunedì 28 luglio 2025

Le anticipazioni di Io sono Farah del 28 luglio si aprono con il drammatico incidente che cambia la vita di Farah (interpretata da Demet Özdemir), una giovane madre iraniana fuggita a Istanbul con suo figlio malato, Kerimsah.

Mentre lavora in un locale losco come donna delle pulizie, assiste involontariamente a un omicidio compiuto da Kaan. Per salvarsi, si offre di ripulire la scena del crimine, ma viene poi accompagnata da Tahir, uno degli uomini del clan criminale. Farah riesce a fuggire e torna a casa, dove Gonul si prende cura di Kerim.

La trama del 28 luglio continua con la visita clandestina del bambino all’ospedale, dove un medico informa Farah della possibile disponibilità di un donatore compatibile. Tuttavia, per procedere col trapianto, Kerimsah deve essere registrato ufficialmente – una mossa rischiosa per Farah, priva di cittadinanza turca.