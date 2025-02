Tutte le news e curiosità sul cantante vincitore della diciasettesima edizione di Amici, Irama: l’età, l’altezza, la fidanzata, la vita privata, la carriera, le canzoni e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Irama

Nome e Cognome: Filippo Maria Fanti (in arte Irama)

Data di nascita: 20 dicembre 1995

Luogo di Nascita: Carrara

Età: 29 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 65 kg

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: cantautore

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Filippo non ha figli

Tatuaggi: Filippo ha diversi tatuaggi. Un serpente su pancia e stomaco, la scritta “Depp” sul collo, due serpenti sulla mano sinistra e sul braccio destro con alcune decorazioni (fonte chiecosa)

Profilo Instagram: @irama.plume

Irama biografia, età e altezza

Cosa conosciamo della biografia di Irama? Nato a Carrara il 20 Dicembre 1995, l’età di Filippo Maria Fanti (suo vero nome) è di 29 anni. Il cantante è cresciuto a Monza con i genitori e la sorella.

Tra le altre informazioni su di lui, conosciamo l’altezza che corrisponde a 1 metro e 65 centimetri ed un peso pari a 65 kg.

Ma qual è il significato del suo nome d’arte?

Il significato del nome

In tanti si chiedono quale sia il significato del nome ‘Irama‘ e noi siamo in grado di darvi la risposta. Non è altro che l’anagramma del suo secondo vero nome (Maria). Tradotto dal malese corrisponde alla parola “ritmo”.

Andiamo a sbirciare qualcosa circa la vita privata del cantante…

La vita privata: Irama ha una fidanzata?

Della vita privata di Irama sappiamo che ha vissuto una storia d’amore con Giulia De Lellis, ora impegnata con Carlo Gussalli Beretta. I due comunque sono rimasti in buonissimi rapporti. La loro relazione ha scatenato la polemica da parte di alcune ex fidanzate o presunte, ma i due dopo qualche settimana hanno ufficializzato la notizia.

Attualmente non sappiamo granché della sua vita privata, anche se pare, dopo vari flirt, abbia trovato l’amore nella modella e influencer Victoria Stella Doritou. Per questioni di privacy, però, Filippo cerca di eludere i chiacchiericci, come ribadito anche in un’intervista a Il Giorno:

“Io solo attraverso la musica le riesco a dire, non con il gossip. Come i Guns che sputavano fuori la verità tramite le canzoni”.

Ha raccontato. Oggi non sappiamo se Irama è o meno fidanzato, nonostante le tante voci di gossip.

Dove seguire Irama: Instagram e social

Attraverso una piccola ricerca sul web è possibile seguire Irama su Instagram. A sostenerlo circa 1,6 milioni di fans. Ma non è l’unico social dove il cantante è presente. L’ex vincitore di Amici infatti è presente anche su Facebook e Twitter.

Il giovane artista in tutte le sue pagine ufficiali condivide con i suoi sostenitori tutto ciò che lo riguarda. Dai progetti musicali che lo vedono protagonista a scatti di servizi fotografici o attimi delle date del tour.

Carriera

Cresciuto a Monza, fin da tenerà età il cantante si è legato alla musica e come da lui spesso ribadito è ‘nato musicalmente’ con i testi di Francesco Guccini e Fabrizio De André, i suoi veri punti di riferimento.

Ma cosa sappiamo della carriera di Irama? Ha esordito nel panorama discografico italiano grazie alla partecipazione alla 66esima edizione del Festival di Sanremo, nel 2015, nella categoria Nuove Proposte, con la canzone Cosa resterà. Purtroppo però non è riuscito ad ottenere il risultato sperato, classificandosi settimo e perdendo la sfida contro Ermal Meta.

Nel 2016 il suo primo album dal titolo Irama. Da qui però vi è una forte battuta d’arresto per la sua carriera.

Amici di Maria De Filippi

Questo l’ha spinto dunque a non arrendersi e tentare nuove strade, fino a che nel 2018 non ha tentato il tutto e per tutto ad Amici. Qui ha dato modo di farsi conoscere meglio e prendersi le sue soddisfazioni dopo il periodo difficile, ottenendo la vittoria finale, che lo porterà ad ottenere il successo sperato.

Sempre nel 2018 (il 31 ottobre) ha avuto il piacere di aprire il concerto di Laura Pausini al Palalottomatica di Roma, durante il tournée musicale della cantante romagnola (Fatti Sentire World Tour).

Fino ad ora Irama ha pubblicato 3 album nella sua carriera. Quello sopra citato, poi ancora Giovani (nel 2018), l’EP Plume e Giovani per sempre (nel 2019).

Sanremo 2019

Nel 2019 è tornato a Sanremo nella categoria Big con il brano La ragazza con il cuore di latta, ispirata alla storia di Martina Nasoni (vincitrice del Grande Fratello 16). Sempre nel 2019 ha sfornato uno dei tormentoni estivi “Arrogante”, di cui ne ha spiegato il significato alcuni mesi fa.

Durante il maggio 2020 Filippo ha fatto parte dei concorrenti della prima edizione di Amici Speciali, trionfando ancora una volta.

Nel 2021 Filippo torna sul palco di Sanremo.

Irama a Sanremo 2021

Altra grande occasione per la carriera di Irama arriva nel 2021, quando Amadeus l’ha selezionato come uno dei concorrenti della 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Partito proprio dal palco dell’Ariston nella categoria Nuove proposte e dopo l’esperienza nel 2019 tra i big, Filippo ha una nuova chance. Il brano scelto per questa esperienza è “La genesi del tuo colore”. A proposito di questo, ecco che cosa ha dichiarato il cantante:

“È stato bellissimo per me iniziare da qui, è bello tornare con una responsabilità diversa”.

Purtroppo l’avventura di Irama a Sanremo non è stata così semplice. Un membro del suo staff, infatti, è risultato positivo al Covid. Questo ha portato il cantante a rischiare la squalifica. Amadeus, però, con la complicità di addetti ai lavori e agli altri cantanti in gara, gli ha concesso una chance. Filippo non ha potuto calcare il palco dell’Ariston, ma sono stati mandati in onda i video delle prove ufficiali. Questi sono serviti così alla giuria e al pubblico a casa per votare la sua esibizione.

Irama, nonostante le difficoltà, è riuscito a classificarsi quinto. Dopo questa avventura turbolenta nella Città dei Fiori, il 27 marzo 2021 il cantante fa ritorno ad Amici 20, programma che l’ha consacrato definitivamente.

A seguire ricordiamo alcune delle sue canzoni più importanti…

Le canzoni

Tra le canzoni della carriera di Irama, ricordiamo le seguenti, tra le tantissime:

2015 – Cosa resterà

2016 – Tornerai da me

– Non ho fatto l’università

2017 – Mi drogherò

2018 – Un giorno in più

– Nera

– Bella e rovinata

2019 – La ragazza con il cuore di latta

– Arrogante

2022 – 5 gocce (con Rkomi )

) – PamPamPamPamPamPamPamPam

– Ali

E ancora tra i brani di Irama ricordiamo:

2020 – Milano (feat. Francesco Sarcina)

– Mediterranea

– Crepe

– Ragazzi della nebbia (Mace feat. FSK SATELLITE & Irama)

2021 – La genesi del tuo colore

2022 – Il giorno in cui ho smesso di pensare

2023 – No Stress (con Rkomi)

Irama a Sanremo 2022

Nel 2022 Amadeus ha scelto di puntare nuovamente su Irama e sulla sua canzone Ovunque sarai. Questo è il titolo del brano del cantautore. Una grande emozione per il cantante, dopo il quinto posto nel 2021.

Irama si è piazzato quarto.

Celebrity Hunted

Durante la terza edizione di Celebrity Hunted vediamo la partecipazione di Irama accanto a Rkomi. La coppia è arrivata seconda in classifica.

Sanremo 2024

Irama torna sul palco del Teatro Ariston con il brano Tu no.

Si tratta di un pezzo molto profondo e intenso, al quale l’artista tiene particolarmente e spera di poter stupire ancora dopo Ovunque Sarai e La genesi del tuo colore.

Per la serata dei duetti invece stavolta ha scelto di collaborare con Riccardo Cocciante. Si è piazzato quinto.

Irama a Sanremo 2025

A distanza di un anno dalla sua partecipazione, Irama è tornato a Sanremo 2025.

Il percorso di Irama a Sanremo 2025

