Sanremo

Andrea Sanna | 30 Gennaio 2024

Sanremo 2024

In gara al Festival di Sanremo 2024 c’è anche Irama con la canzone Tu no: testo e significato, gli autori e tutte le news

Ovunque sarai ha lasciato il segno, un brano struggente e commovente che ha dedicato a sua nonna. Per Sanremo 2024 Irama ci riprova. Cosa sappiamo circa questa canzone e qual è il testo e il significato di Tu no di Irama? Tutte le news.

Tu no testo canzone Irama

A Sanremo 2024 ritroviamo Irama con la canzone Tu no. Finalmente adesso conosciamo anche il testo di questo brano e qui di seguito ve ne riportiamo un pezzetto:

“Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te”

Chi sono gli autori di Tu no di Irama? A scrivere il testo di questa intensa ballad soul è stato il cantante, ma insieme a lui hanno lavorato anche Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli, Francesco Monti ed Emanuele Mattozzi.

In generale Irama su Rai Play ha rivelato che quando scrive i suoi pezzi coinvolge più musicisti e comunque esperti del settore per poter provare a mischiare più generi musicali.

Significato Tu no di Irama

Ora che conosciamo il testo di Tu no, qual è il significato che Irama ha attribuito a questa canzone? Il brano è incentrato sul ricordo e sulla nostalgia di una persona assente.

Le parole di Irama pre Sanremo 2024

Irama quali emozioni e sensazioni sta vivendo prima di Sanremo 2024? A rivelarlo è stato lui stesso nella clip di presentazione sul sito ufficiale del Festival. Il cantante ha raccontato che si tratta di una canzone più emotiva o tra le più emotive scritte fino a ora.

Il brano di Irama è ricco di emozioni ed è felice di poterla presentare sul palco del Teatro Ariston. L’emozione ha ammesso che in ogni caso è difficile da gestire perché è un po’ come trovarsi sopra un’altalena o montagna russa. Allo stesso tempo però crede sia giusto regalare gioia e spensieratezza al pubblico.

I Big in gara a Sanremo 2024

Oltre Irama chi sono tutti i Big in gara a Sanremo 2024? Vi forniamo qui di seguito l’elenco con tutti i cantanti di questa edizione della kermesse canora:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click Boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza



Chi vincerà Sanremo 2024? Sarà Irama?