1 Chi sarà eliminato da L’Isola dei Famosi 16?

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 16, e come al solito non mancheranno tante emozioni. Come ha già annunciato Ilary Blasi infatti nel corso della diretta tutte le coppie verranno divise e i naufraghi inizieranno finalmente a giocare come concorrenti singoli. Naturalmente non mancherà anche una nuova eliminazione, e scopriremo chi sarà a dover lasciare la Palapa, per arrivare su Playa Sgamada, dove si decidono le sorti dei naufraghi. In questi giorni a sfidarsi al televoto sono stati Ilona Staller con Nicolas Vaporidis e Clemente Russo con Floriana Secondi. Ma chi tra le due coppie dovrà abbandonare momentaneamente il gruppo e chi invece avrà l’opportunità di proseguire il suo percorso?

Come sempre noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, chiedendovi di votare la coppia che vorreste eliminare. Secondo le preferenze dei nostri lettori, a risultare la coppia più votata, e dunque ipoteticamente a rischio eliminazione, è quella formata da Clemente Russo e Floriana Secondi, che ottengono il 64% dei voti. Ilona Staller e Nicolas Vaporidis invece risultano essere i preferiti dai nostri lettori, con il 36% dei voti.

Importante precisare tuttavia che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che siano proprio Clemente e Floriana gli eliminati de L’Isola dei Famosi 16. Ilary Blasi chiuderà il televoto solo nel corso della diretta in questa sera e per allora dunque le cose potrebbero ribaltarsi. In più bisogna ricordare che la coppia che lascerà la Palapa raggiungerà Playa Sgamada, dove incontrerà i naufraghi già eliminati. Qui si aprirà un secondo televoto flash che decreterà il reale eliminato.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà facciamo affidamento su un altro sondaggio, per capire chi potrebbe lasciare la Palapa questa sera.