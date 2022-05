Le nomination de L’Isola dei Famosi 2022 del 13 maggio

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022. La puntata si è aperta con un confronto tra Carmen Di Pietro, Alessandro e Maria Laura. La prima, in seguito, ha dovuto compiere una scelta: trarre alcuni benefici in cambio di dare la libertà per il fine settimana di stare in un monolocale al figlio e alla De Vitis. Per quanto riguarda l’eliminato provvisorio, a dover andare a Playa Sgamada è stato Marco Cucolo.

La Prova Leader, per le ragazze, è stata vinta da Maria Laura. Ha, così, ottenuto l’immunità e ha dovuto scegliere una compagna donna da mandare in nomination, ovvero Lory Del Santo. Si passa, quindi, a Roger e il suo sentire la mancanza di Estefania. Viene mandato a vederla, ma una volta arrivato ha un confronto con lei. Si è parlato, perciò, dell’amicizia tra Edoardo e Nicolas. È arrivata, poi, la Prova Ricompensa nella quale i naufraghi sulla Palapa si sono sfidati con gli “Sgamadi”. Hanno vinto quest’ultimi.

Roger, purtroppo, sfidando Clemente in una gara fuori programma si è infortunato. Alessandro ha vinto la Prova Leader per gli uomini e ha mandato in nomination Nick. Arrivato il tempo delle nomination a L’Isola dei Famosi 2022:

Blind ha nominato Nicolas

Carmen ha nominato Nicolas

Nick ha nominato Nicolas

Edoardo ha nominato Blind

Nicolas ha nominato Blind

Lory Del Santo ha nominato Blind

Mercedesz ha nominato Nicolas

In nomination a L’Isola dei Famosi 2022, quindi, vanno Lory, Nick, Blind e Nicolas. QUI per rivedere la puntata completa su Mediaset Infinity.

Novella 2000 © riproduzione riservata.