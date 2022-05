Le nomination de L’Isola dei Famosi 2022 del 27 maggio

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022. La puntata si è aperta con una sfida per Edoardo, il quale ha accettato di tagliarsi i capelli per ottenere del cibo per tutti nel fine settimana. Il naufrago che ha dovuto andare in Playa Sgamada è stato Roger Balduino. In seguito una sfida ha mandato in nomination direttamente Lory ed Estefania.

Nel mentre Edoardo ha ricevuto una sorpresa da parte dell’amico Cristiano Caccamo. Si è passati, quindi, a a uno scontro/chiarimento tra alcuni naufraghi e Marco Maccarini. Estefania, in seguito, ha ricevuto una sorpresa da parte da parte dell’amica Cloè. Abbiamo, quindi, scoperto che l’eliminata è stata Fabrizia. Un’altra prova, nel frattempo, ha mandato in nomination Marco Maccarini.

Iniziano le nomination de L’Isola dei Famosi 2022:

Marco Maccarini ha nominato Carmen

Edoardo ha nominato Maria Laura

Nick ha nominato Maria Laura

Carmen ha nominato Pamela

Lory ha nominato Maria Laura

Nicolas ha nominato Maria Laura

Maria Laura ha nominato Nick

Estefania ha nominato Nick

Pamela ha nominato Marco Cucolo

Marco Cucolo ha nominato Pamela

Mercedesz ha nominato Pamela

Gennaro ha nominato Maria Laura

In nomination a L’Isola dei Famosi 2022, quindi, vanno Lory, Estefania, Marco Maccarini, Maria Laura e Nick. QUI per rivedere la puntata completa su Mediaset Infinity.

