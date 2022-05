Isola dei Famosi, l’eliminato della puntata del 27 maggio: le percentuali

L’eliminato de L’Isola dei Famosi

Manca precisamente un mese alla fine de L’Isola dei Famosi e il cerchio inizia via via a restringersi, specialmente dopo i ritiri dello scorso appuntamento. Oggi nel corso della puntata del 27 maggio, come di consueto, siamo venuti a conoscenza del futuro dei naufraghi al televoto. In nomination questa settimana Maria Laura De Vitis e Roger Balduino.

Entrambi i concorrenti molto discussi, per motivi distinti, si sono ritrovati a doversi scontrare in questo duello ed è stato il pubblico a casa a fare la propria scelta. Il meno votato tra loro, però, non sarà definitivamente eliminato, bensì raggiungerà gli altri a Playa Sgamadissima. Ilary Blasi nel corso della serata ha svelato così il risultato. Il naufrago de L’Isola dei Famosi meno votato tra Maria Laura e Roger è…Roger!

Per quanto riguarda le percentuali di voto, invece, questo il responso finale: Maria Laura ha totalizzato il 51% di preferenze, mentre Roger ha raggiunto il 49%. Così ha dovuto trasferirsi a Playa Sgamadissima e non è finita qui, perché il suo percorso proseguirà in solitaria!

Sempre nel corso dell’appuntamento di questa sera con L’Isola dei Famosi è stato aperto un ennesimo televoto flash tra i seguenti concorrenti: Mercedesz, Fabrizia e Gennaro. Uno di loro lascerà definitivamente il programma e farà ritorno in Italia, mentre gli altri due torneranno in gioco.

I naufraghi ancora in gioco hanno dovuto scegliere chi salvare e far tornare subito in gioco. Il gruppo ha deciso di risparmiare Mercedesz, che è tornata in gioco. Così poco dopo abbiamo scoperto qual è stata l’ennesima scelta dei telespettatori. A dover abbandonare il reality show è….Fabrizia. Concentriamoci infine sulle percentuali di voto: Gennaro ha totalizzato il 56%, Fabrizia ha conquistato il 44%.

Siete contenti del risultato finale? Voi per chi fate il tifo a L’Isola dei Famosi? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci per altre news.

